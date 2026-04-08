Francesca Tocca ha imparato da Maria De Filippi, la saggia reazione alle parole di Raimondo Todaro

In un mondo in cui tutti parlano, c’è chi saggiamente opta per il silenzio. Le parole creano trambusto, le bocche cucite fanno sì che il chiacchiericcio si spenga in fretta. Maria De Filippi è una donna che, per quel che riguarda il suo privato, ha fatto proprio del silenzio un’arma per mettere a tacere i curiosi. E Francesca Tocca, che ha alle spalle anni di collaborazione con la conduttrice pavese, sembra proprio che abbia imparato da lei a gestire mediaticamente la sua immagine e le vicende pruriginose della sua sfera personale. L’ex marito Raimondo Todaro, al Grande Fratello Vip, qualche giorno fa ha rivelato che quando si separò per la prima volta dall’ex moglie ebbe un colloquio, alla presenza anche di Francesca, con “Queen Mary”, la quale gli dispensò preziosi consigli.

Raimondo Todaro parla al Grande Fratello di Francesca Tocca, lei reagisce saggiamente

Si arriva al prime time del GF Vip in onda su Canale 5 il 7 aprile. Todaro ha riabbracciato per qualche minuto la figlia Jasmine. Un momento commuovente e apprezzato dal pubblico. Di Francesca Tocca, però, nemmeno l’ombra. Qualcuno, settimane fa, aveva sostenuto che nel reality più spiato d’Italia ci sarebbe stato un confronto tra il coreografo e l’ex moglie. Per ora non è avvenuto niente di tutto questo. La ballerina si è tenuta alla larga dalle dinamiche del programma condotto da Ilary Blasi. E ha fatto bene.

Nel frattempo Todaro, che dopo la separazione si è fidanzato con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo, ha rilasciato dichiarazioni al miele sull’ex moglie. “Lei è una super mamma che fa per due e ci tengo a ringraziarla perché Francesca fa un grande lavoro”, ha detto l’ex prof di Amici. “Mia figlia – ha aggiunto – è serena, non ho sensi di colpa nei suoi confronti. Noi abbiamo fatto il possibile e questo mi dà un certo senso di pace”.

Tocca come ha reagito a queste esternazioni? Con un saggio silenzio. Anche sui social ha evitato qualsiasi accenno alle dinamiche del GF Vip e all’ex marito. Motivo? Perché quasi certamente è consapevole che qualsiasi cosa dica o faccia in questo momento in riferimento al suo matrimonio naufragato, finirebbe nel tritacarne del gossip. Così se ne sta zitta zitta, evitando di alimentare la macchina della cronaca rosa che può diventare spietata.

Quello che aveva da dire, d’altra parte, lo ha già detto lo scorso gennaio a Verissimo. E in quel frangente non fu affatto tenera con Todaro, parlando di mancanze di rispetto e di irrimediabile perdita di fiducia.