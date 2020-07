By

Continua a far chiacchierare la fine del matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Dopo mesi di gossip è stato il protagonista di Ballando con le Stelle a confermare la rottura sui social network, sottolineando che la separazione è avvenuta perché non c’era più l’amore dopo tanti anni insieme. La professionista di Amici, invece, si è limitata ad uscire allo scoperto con il suo nuovo amore, l’ex allievo del talent show Valentin Dumitru. Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio, perché si continua a parlare di questo triangolo amoroso, di ipotetici tradimenti e terzi incomodi… Ma ora a fare più chiarezza sulla faccenda è arrivato Simone Di Pasquale, altro ballerino dello show di Milly Carlucci. Simone conosce bene Todaro, grazie al lavoro sono diventati grandi amici, e ha avuto modo di capire meglio cosa si cela dietro l’addio tra Raimondo e Francesca, che hanno anche una figlia – Jasmine – di sette anni.

Cosa ha detto Simone Di Pasquale sulla rottura tra Raimondo Todaro e Francesca

“Raimondo si è sposato molto presto. Abbiamo avuto modo di vederci l’altra settimana e chiaramente è uscito l’argomento. La vita privata non c’entra niente con quello che poi viene sparato sui giornali, sui social”, ha dichiarato Simone Di Pasquale al settimanale Mio. “Solo la coppia sa la verità. Quello che gli ho detto e che penso è che, quando ci si sposa e si è molto giovani, è normale che poi si cresca. E purtroppo a volte accade che non si cresca parallelamente. Però lui e Francesca hanno un bellissimo rapporto, hanno una figlia e sono coscienti che nella vita si cambia. È un esempio di come una coppia dovrebbe gestire una separazione”, ha aggiunto il ballerino di Ballando con le Stelle.

Oggi Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno altri compagni di vita

Se Francesca Tocca ha confermato la sua liaison con Valentin Dumitru, Raimondo Todaro si è fatto vedere in compagnia di un’affascinante web influencer. Secondo gli ultimi gossip il coreografo de Il Cantante Mascherato sta frequentando Paola Leonetti. Nonostante le inequivocabili paparazzate Todaro preferisce per il momento non sbilanciarsi troppo su questo nuovo amore. Silenzio stampa invece da parte di Paola, fino ad oggi sconosciuta alla cronaca rosa. A settembre il siciliano tornerà a Ballando con le Stelle insieme all’amico e collega Simone Di Pasquale. Sembra certa pure la riconferma di Francesca ad Amici, dove da anni fa parte del corpo di ballo. Proprio grazie al programma di Maria De Filippi ha conosciuto lo scorso autunno il nuovo fidanzato di origini rumene Valentin.

Ballando con le Stelle: chi è il ballerino Simone Di Pasquale

Classe 1978, Simone Di Pasquale è uno dei ballerini più noti di Ballando con le Stelle. È presente fin dalla prima edizione nel varietà del sabato sera di Milly Carlucci. Nel 2005 ha vinto il programma con l’attrice Hoara Borselli, con la quale ha avuto un flirt. Oggi è single.