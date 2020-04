Todaro e Francesca Tocca, dolorosa separazione: la scelta di Milly Carlucci

Ultime news su Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca: la scelta di Milly Carlucci

Continua a tenere banco la dolorosa separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La coppia di ballerini è finita al centro del gossip dopo che la professionista di Amici ha iniziato una relazione con Valentin Dumitru, un allievo dell’ultima edizione del talent show. Una relazione durata pochi mesi ma che ha stravolto la vita di Francesca, da tempo sposata con l’insegnante di Ballando con le Stelle dal quale ha avuto la figlia Jasmine. Nonostante i pettegolezzi e le malelingue i diretti interessati non hanno mai parlato apertamente della questione. L’unico a snocciolare dettagli è stato Valentin, che ha assicurato di aver iniziato una love story con la collega solo dopo la fine del matrimonio tra Francesca e Raimondo, avvenuta – a quanto pare – lo scorso ottobre. Ora è scesa in campo Milly Carlucci, da sempre molto vicina a Todaro, tanto da volerlo anche come coreografo del suo ultimo programma, Il cantante mascherato.

Raimondo e Francesca: Milly Carlucci fa un passo indietro

Interpellata da Vero Tv sulla questione Raimondo Todaro-Francesca Tocca Milly Carlucci ha preso una decisione importante: quella di fare un passo indietro. La conduttrice Rai conosce bene entrambi e non vuole rovinare in alcun modo una situazione di per sé già parecchio ingarbugliata. “Non voglio entrare su questo terreno ed esprimermi a riguardo. L’unico che può nel caso parlarne è Raimondo…”, ha dichiarato la 65enne, che non vede l’ora di tornare in pista con il suo Ballando con le Stelle. Diverse, invece, le parole di Samanta Togni, collega di Todaro da anni. Tra l’altro lo scorso febbraio il ballerino si è presentato alle nozze dell’amica senza Francesca al seguito…

Cosa ha invece dichiarato Samanta Togni su Todaro

“Voglio molto bene a Raimondo e rispetto questo momento molto delicato della sua vita”, ha invece detto Samanta Togni, che ha lavorato a Ballando con le Stelle con Todaro per oltre dieci anni.