Raimondo Todaro diviso tra Detto Fatto e Tale e quale show

Raimondo Todaro protagonista a Detto Fatto e concorrente a Tale e quale show 2018

Il futuro è in tv per Raimondo Todaro. Da anni nel cast di Ballando con le Stelle, il ballerino è ora pronto a sbarcare verso “nuovi lidi”. Secondo quanto fa sapere il settimanale Spy, il marito di Francesca Tocca – ballerina di Amici – sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Detto Fatto. A volere fortemente il siciliano nel cast è stato Giovanni Ciacci, che ha fatto coppia con Todaro nell’ultima edizione del varietà di Milly Carlucci. Da settembre Ciacci non sarà più solo l’esperto di stile del factual show ma co-conduttore di Bianca Guaccero, che prende il posto di Caterina Balivo. Al momento non è chiaro cosa farà Raimondo nel format di Rai Due ma non è escluso che possa ricoprire il ruolo di insegnante di danza, regalando così tutorial unici e preziosi al pubblico fedele.

Tale e quale show: Raimondo Todaro ha fatto il provino

Ma stando a quanto scritto da Tvblog, Raimondo Todaro sarebbe pronto per entrare anche nel cast di Tale e quale show. La trasmissione ideata e condotta da Carlo Conti ripartirà su Rai Uno il prossimo 14 settembre e in queste settimane sono iniziati i provini. Proprio alle audizioni si sarebbe presentato pure Todaro, che ha ottime chance di entrare nel cast ufficiale della nuova edizione. Del resto il catanese non è solo un semplice ballerino: negli ultimi anni si è cimentato con i musical e le rappresentazioni teatrali, mettendo ben in mostra le sue doti canore e recitative. Come se la caverà con le imitazioni?

Tale e quale show: tutti i nomi del cast 2018

Oltre a Raimondo Todaro, nel cast di Tale e quale show dovrebbero entrare pure alcuni cantanti di Ora o mai più. In particolare si fanno i nomi di Lisa, Massimo Di Cataldo, Francesca Alotta e Alessandra Drusian dei Jalisse. Intanto sono stante confermate due news entry nella giuria: arrivano in prima serata Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.