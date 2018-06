Tale e quale show 2018: nel cast alcuni concorrenti di Ora o mai più

Tale e quale show 2018: nel cast anche i cantanti di Ora o mai più

A partire da venerdì 14 settembre, in onda come sempre su Rai Uno in prima serata, inizierà la nuova edizione del famoso programma condotto da Carlo Conti. Tale e Quale Show prenderà il via nel prossimo autunno regalando il classico spettacolo musicale all’Italia intera. Non ancora confermati i nuovi volti che prenderanno parte allo show ma, qualche personaggio inizia a venir fuori come papabile concorrente. Tra questi, spicca il nome di Massimo Di Cataldo, Lisa, Francesca Alotta e Alessandra Druisan dei Jalisse, tutti provenienti direttamente da Ora o Mai Più, nuovo format di grande successo condotto da Amadeus. A rivelarlo è TvBlog.

Carlo Conti e Loretta Goggi confermati

Del tutto certa la conferma della conduzione di Tale e Quale Show affidata all’ormai veterano Carlo Conti. Per quanto riguarda la giuria, invece, oltre a Loretta Goggi, anch’essa confermata, pare ci siano delle new entry che andranno a sostituire, di sana pianta, gli ormai ex Christian De Sica ed Enrico Montesano. I nuovi giudici, chiamati a dare delle sincere opinioni sulle performance dei concorrenti, saranno molto probabilmente due volti già noti al pubblico italiano. Due attori comici che hanno spesso animato la televisione degli ultimi anni: il simpaticissimo Giorgio Panariello e il napoltano Vincenzo Salemme. Ad affiancare il conduttore toscano non mancherà Gabriele Cirilli che, tra una prova e l’altra, allieterà i presenti in studio e il pubblico da casa con i suoi divertentissimi sketch. Dunque, viste le presenze, non dovrebbero mancare tante risate.

Da settembre su Rai Uno torna Tale e quale show

Tra i concorrenti a contendersi la vittoria finale, invece, dovrebbero esserci di nuovo alcuni dei personaggi in gara lo scorso anno. Nel cast, infatti, potremmo ritrovare per il Super Torneo Marco Carta, Annalisa Minetti, Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, Alessia Macari e Valeria Altobelli. Nient’altro che le prime tre donne e i primi tre uomini arrivati in vetta alla classifica finale.