Raimondo Todaro, come sta: con chi ballerà Elisa? “Milly l’asso ce l’ha”

Raimondo Todaro è in ospedale, in quanto è stato operato ieri sera di appendicite. Una vera e propria disavventura quella del ballerino di Ballando con le Stelle. Non è di certo il primo ostacolo che Milly Carlucci si ritrova costretta ad affrontare in questa nuova edizione del programma Rai. Ora la conduttrice condivide sui social un messaggio per rassicurare i telespettatori. Scendendo nel dettaglio, Milly fa sapere che l’operazione di Raimundo è andata bene. Ora, però, Todaro dovrà affrontare la convalescenza. Dunque, il ballerino non potrà ballare a fianco di Elisa Isoardi. Non si sa, al momento, cosa accadrà il prossimo sabato sera su Rai Uno e quando Todaro potrà tornare in scena. La Carlucci ci tiene a dichiarare di non avere, attualmente, delle risposte a queste domande. Nonostante tutto, Raimondo non ha perso il suo ottimismo. Ora Milly ammette che sta vivendo questa situazione step by step, giorno per giorno. Pertanto, non può ancora rivelare il nome del ballerino che affiancherà la Isoardi. Quest’ultima, intanto, dice la sua e fa sapere al pubblico come sta Raimondo.

Raimondo Todaro in ospedale, come sta: parlando Milly Carlucci ed Elisa Isoardi

“Vi prego, non chiedetemi chi ballerà con Elisa, perché non lo so”, questo è ciò che dichiara oggi Milly sul futuro della Isoardi a Ballando con le Stelle. La conduttrice fa sapere che Todaro sta bene, ma ancora non può tornare in pista. Il ballerino condivide, nel frattempo, una foto subito dopo l’operazione. Ed ecco che rompe il silenzio anche la Isoardi. Quest’ultima ammette di essere stata rassicurata da Milly sulle condizioni di salute di Raimondo. “Adesso finalmente si può andare a dormire tranquilli perché Raimondo sta bene. Sono tanto contenta. Forza Raimondo, che spavento”, dichiara Elisa. Intanto, la Isoardi anticipa che continuerà con le prove e a ballare all’interno del programma.

Elisa Isoardi, chi sostituirà Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle? Ancora ci sono incertezze

Chi ballerà con Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle? Non ci sono ancora novità sul sostituto di Todaro nel programma. “Milly sicuramente l’asso ce l’ha e quindi non ci deluderà”, afferma la concorrente sui social. Pertanto, la Isoardi è consapevole del fatto che la Carlucci sappia già come muoversi in queste circostanze. La conduttrice non ha dato delle certezze ai telespettatori, ma sicuramente riuscirà a sorprendere i telespettatori il prossimo sabato. Non resta ora che attendere la puntata per scoprire chi affiancherà Elisa, finché Todaro non tornerà in scena.