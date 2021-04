Raimondo Todaro ad Amici 2021, altro crossover con Ballando: cosa farà

Raimondo Todaro sbarca ad Amici 2021! Il ballerino e volto di Ballando con le stelle sarà ospite della scuola di Maria De Filippi per un compito molto importante. Tv Blog ha reso noto che durante la settimana Raimondo sarà ospite di un daytime e dovrà giudicare una gara di ballo tra i ragazzi. Non è chiaro se sarà chiamato a giudicare solo i ballerini o se invece si metteranno alla prova anche i cantanti, di sicuro è una notizia che ha scatenato i commenti sui social. L’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici potrebbe non essere così casuale come qualcuno potrebbe pensare, infatti.

Difficile credere a uno scambio di maestri tra Ballando con le stelle e Amici, perché Raimondo è ormai una spalla di Milly Carlucci. Difficile ma non impossibile: anche Natalia Titova era un volto storico di Ballando e poi è diventata insegnante ad Amici. Potrebbe essere l’inizio di una collaborazione come una semplice ospitata. Molti pensano che Todaro sia stato chiamato per dare un giudizio sui ballerini dopo le parole di Carolyn Smith, che hanno avuto una risonanza pazzesca e forse hanno anche un po’ acceso la polemica sulla scuola di Amici. La ballerina e giudice di Ballando con le stelle ha espresso il suo giudizio da esperta su Martina Miliddi, ma anche in generale sul latino nella scuola di Amici.

La scelta potrebbe essere ricaduta su Raimondo non a caso. Innanzitutto è l’ex marito di Francesca Tocca. Inoltre Maria De Filippi potrebbe aver chiamato un altro volto altrettanto celebre della danza sportiva per dire la sua. Forse per bilanciare con il pesante giudizio di Carolyn su Martina, quindi per giustificare in un certo senso i voti dei giudici che continuano invece a premiarla. Oppure potrebbe essere una risposta al mondo del latino americano, decidendo di coinvolgere uno dei rappresentanti italiani più famosi e conosciuti.

Qualsiasi sia il motivo, è certo che Raimondo Todaro sarà ospite nel daytime di Amici 2021 nei prossimi giorni. Non si conosce al momento il giorno preciso. Certo è che una gara tra ballerini durante il Serale è un po’ insolita: scopriremo solo durante la puntata con Todaro cosa succederà davvero. Ma in tutto ciò, cosa ne penserà la Carlucci di tutti questi crossover tra Amici e Ballando?