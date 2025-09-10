Raimondo Todaro: addio Francesca Tocca, spunta un’ex di Uomini e Donne

La vita sentimentale di Raimondo Todaro, negli ultimi tempi, è stata piuttosto movimentata. La notizia della sua separazione da Francesca Tocca ha fatto rapidamente il giro del web, soprattutto perché tra i due c’era già stato un ritorno di fiamma che aveva riacceso le speranze di chi amava la loro splendida famiglia. Oggi la relazione è definitivamente terminata, ma sembra che, nella vita del ballerino, sia tornato il sereno. I fan, infatti, hanno notato alcune interazioni sospette sui social con una giovane donna, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice. Che ci sia un nuovo amore all’orizzonte per l’ex insegnante di Amici di Maria de Filippi?

Nuovo flirt per Raimondo Todaro? Lei è un’ex di Uomini e Donne, ecco chi!

Ancora una volta Raimondo Todaro finisce al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, che ha ricevuto alcune segnalazioni da parte dei fan. Secondo queste voci, l’ex professore di Amici avrebbe un flirt con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma cosa alimenta i sospetti? Semplice: le interazioni social. Non sono infatti passati inosservati i like, sempre più frequenti, che Todaro lascia alle foto della ragazza su Instagram. E la presunta protagonista di questa nuova fiamma sarebbe Gaia Gigli.

Proprio a un suo recente scatto, pubblicato appena sei giorni fa con la didascalia “Donna e bambina, due anime in una”, Todaro avrebbe messo un cuoricino, facendo crescere ulteriormente i rumors. I like hanno iniziato a diventare una costante a partire da una foto che lei ha pubblicato il 29 agosto. Per questo motivo è plausibile pensare che, se davvero ci fosse una nuova frequentazione, questa sarebbe iniziata solo da pochissimo tempo. Da parte di entrambi nessuna conferma o smentita, per il momento, ma secondo molti utenti i due potrebbero essere davvero una bellissima coppia.

Chi è Gaia Gigli? Chi ha corteggiato a Uomini e Donne?

E voi vi ricordate di Gaia? Ha partecipato all’edizione 2023/2024 di Uomini e Donne, dove ha corteggiato Daniele Paudice, allora tronista. Non solo: alla fine lui l’ha scelta e i due hanno iniziato una breve storia. La relazione è cominciata a maggio 2024 e si è conclusa a novembre dello stesso anno. Le ragioni della rottura non sono mai state chiarite del tutto, anche se Gaia ha lasciato intendere che non sempre ciò che appare sui social o in televisione corrisponde alla realtà. Chissà che adesso non possa ritrovare il sorriso proprio accanto a Raimondo Todaro. Non ci resta che attendere per scoprirlo!