Rai1, tengono banco i brufoli di Giulia De Lellis: piovono critiche su di lei

A Oggi è un altro giorno, trasmissione che ha sostituito Vieni da Me di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai Uno, hanno tenuto banco i brufoli di Giulia De Lellis (nella puntata in onda martedì 8 settembre 2020), agganciati al tema più ampio del cosiddetto Body Positive. Nei giorni scorsi l’influencer dei record è stata parecchio chiacchierata per essersi prima mostrata con l’acne sui suoi profili social. Poi per aver ‘sponsorizzato’ l’amare se stessi, sempre in riferimento ai piccoli problemi cutanei, dal Festival cinematografico di Venezia, dove ha sfilato sul celebre red carpet. La questione, nel salotto televisivo della rete ammiraglia Rai orchestrato da Serena Bortone, è stata criticata da Costanza Rizzacasa d’Orsogna, firma del Corriere della Sera, e da Ester Viola, scrittrice.

Giulia De Lellis, il dibattito sui suoi brufoli nel salotto tv di Serena Bortone

Costanza Rizzacasa d’Orsogna, senza mezzi termini, ha ritenuto non necessari i gesti di Giulia De Lellis. Nella fattispecie ha sostenuto che le giovani che hanno bisogno di superare le proprie paure ‘estetiche’ avrebbero bisogno di altri modelli. “Se da casa una ragazza vede che il massimo dell’imperfezione sono i brufoli di De lellis e le finte smagliature della Ferragni non passa un messaggio corretto”, ha dichiarato Costanza. Quindi ha auspicato che le adolescenti e le giovani abbiano altri esempi relativi al Body Positive. Della stessa opinione Ester Viola. “Body positive con un guancia un po’ imperfetta? Facciamo passare altri messaggi”, la sferzata della scrittrice.

Rai Uno, Oggi è un altro giorno: Ferragni, De Lellis e il body Positive

Nel dibattito che si è srotolato a Oggi è un altro giorno, gli ospiti sono stati tutti piuttosto d’accordo nel sostenere che il Body Positive dovrebbe avere altri approcci rispetto a quelli che hanno avuto Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Ester Viola ha dichiarato che nel caso delle due influencer il tema bellezza e lievi imperfezioni si lega a quello del business, in quanto le due figure sopra citate, proprio della loro immagine, hanno fatto un brand. In soldoni, il concetto è stato sostenuto che il tema inerente all’accettazione del proprio corpo e dei propri difetti dovrebbe essere trattato in modo più profondo e da un differente punto di vista. Insomma, Viola e Rizzacasa d’Orsogna credono che qualche Stories e post Instagram, abbinati a delle dichiarazioni, non bastino affatto per dare una mano a migliorare il dibattito sulla tematica.