Rai1, prossima stagione: Marco Liorni ridotto. Balivo in prima serata?

ItaliaSì! cambia orario e viene dimezzato. Nuovo programma per la conduttrice orfana di Vieni da Me? Le indiscrezioni sul sabato di Rai1

Nelle prossime settimane la Rai organizzerà l’evento di presentazione dei palinsesti 2021-2022. Ancora da capire se la modalità sarà come lo scorso anno, ovvero in forma ridotta e con collegamenti in streaming oppure in presenza. Iniziano a spuntare varie indiscrezioni, in particolare per quanto riguarda i programmi del sabato pomeriggio di Rai1. Il portale Davide Maggio, ha riferito dei ridimensionamenti e dei cambi nelle fasce orarie. Dovrebbe essere Marco Liorni ad aprire il pomeriggio del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo con la quarta stagione di ItaliaSì! La trasmissione in questi anni si è scontrata contro Verissimo di Silvia Toffanin dalle ore 16:45 alle 18:45, anche se per la prima metà della terza edizione abbia anticipato l’inizio alle ore 16. Da settembre, se confermato, si allineerà alla partenza del contenitore del dì festivo di Mara Venier alla domenica, ovvero con inizio alle ore 14 subito dopo l’edizione delle 13.30 del Telegiornale.

A Liorni sarebbe stato dimezzato Italia Sì!, dai 120 iniziali ai 60 minuti. Poi sarà costretto a cedere la linea a A Sua Immagine, il programma a sfondo cattolico in onda dal 1997 e condotta dal 2014 da Lorena Bianchetti. Dopo circa 40 minuti di trasmissione, la conduttrice lascerà spazio alle storiche Linee di Rai1 ovvero Linea Blu e Linea Bianca. Dalle 17:45 alle 18:45, invece, ci sarebbe una nuova novità. Cosa abbia in mente il direttore di rete Stefano Coletta non è dato ancora sapere, ma c’è chi parla di un talk che precederà L’Eredità di Flavio Insinna.

Caterina Balivo in prima serata su Rai1? L’ipotesi sui nuovi palinsesti

Per anni è stata il volto rassicurante del primo pomeriggio del primo canale della Tv di Stato e della seconda rete. Tanti i programmi condotti, che hanno riscontrato un notevole successo: da Festa Italiana a Detto Fatto fino a Vieni da Me. Poi una pausa: è pronta a tornare Caterina Balivo in tv? Come riportato dal settimanale Oggi, si ipotizza un suo sbarco in prima serata con un programma tutto nuovo. Si chiacchiera su un talk o un game.

Non è nuova la conduttrice ai giochi. Nel 2008 e 2009 fu la padrona di casa di Dimmi la Verità, dove componenti delle coppie del mondo dello spettacolo doveva riuscite nell’intento di dirsi la verità reciprocamente. Il programma riuscì a superare addirittura Amici di Maria De Filippi con punte di oltre il 23% di share: