Caterina Balivo figli: il marito li educa così, la conduttrice è contraria

In una lunga intervista rilasciata al settimanale F il marito di Caterina Balivo, l’imprenditore e scrittore Guido Maria Brera, ha svelato come educa i figli. Oltre ai due avuti dalla conduttrice Rai, Brera è anche padre di due ragazzi più grandi, Costanza e Roberto, nati da un precedente matrimonio. Il creatore di Diavoli, la serie tv Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, ha spiegato che cerca di insegnare ai suoi eredi l’amore per la terra, il mare e il natura. Ma cosa significa in pratica tutto ciò?

Guido Maria Brera ha detto ai suoi figli di studiare il meno possibile e dare la priorità allo sport. L’autore ha imposto ai suoi ragazzi e bambini di fare tutti i compiti in due ore. In quel lasso di tempo devono fare davvero tutto, senza trascinare gli impegni per tutto il pomeriggio o durante le vacanze.

Il marito di Caterina Balivo ha detto alla rivista edita da Cairo Editore:

“O li fanno bene in due ore oppure vanno male a scuola e peggio per loro, perché nella vita non c’è mai tempo per fare tutto. Finite le due ore di studio, stop. Il resto è fatto di sport e passeggiate. Obbligatori”

Un metodo assai particolare e innovativo che non ha trovato, almeno inizialmente, il favore di Caterina Balivo. Guido Maria Brera ha infatti ammesso che non è stato facile convincere la moglie che, ancora oggi, è piuttosto contrariata. Brera ha dichiarato che trascorre molto tempo con Guido Alberto, il suo terzogenito, in mezzo alla natura. Per principio, invece, non lo aiuta con i compiti.

Il 51enne ha inoltre confidato che i figli non hanno né Playstation né social network. Guido Maria Brera ha rivelato che i suoi bambini sono soddisfatta dalla realtà che si trovano a vivere grazie al padre, tra campagna, mare e parchi. Mentre per quanto riguarda Instagram & Co. i bambini hanno il rifiuto naturale visto che vedono la madre Caterina Balivo usarli di continuo.

“Che lavoro faranno da grandi i miei figli? Il mio sogno è che sia un lavoro legato alla terra. Alle mamme consiglierei d’insegnare ai figli non il cinese ma a guidare un trattore. Il futuro è il green, l’ambiente, la sostenibilità, è cercare soluzione all’erosione delle risorse. L’economia andrà lì”

Caterina Balivo marito: chi è Guido Maria Brera

Il marito di Caterina Balivo è uno degli uomini più ricchi d’Italia. Guido Maria Brera lavora nell’ambito della finanza – è stato il fondatore del Gruppo Kairos, che opera nel settore del private banking e dell’asset management – ma ha anche pubblicato diversi romanzi. Ha sposato la conduttrice nel 2014 a Capri, con rito civile. Brera ha alle spalle un altro matrimonio, dal quale sono nati i figli Roberto e Costanza, ormai grandi. La ragazza vive con il padre, la Balivo e i fratelli più piccoli.