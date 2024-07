Rai1 palinsesto ufficiale, le 20 novità: nuovi conduttori, show, serie tv

La Rai ha presentato i palinsesti dell’autunno inverno 2024/2025. Tante le riconferme e diverse le novità (8 sul fronte intrattenimento e 12 su quello delle fiction). In prima serata, per quel che riguarda la rete ammiraglia, solita abbuffata di programmi per Carlo Conti che tornerà con i Tim Music Awards, Tale e Quale e i vari spin off della trasmissione. Confermato naturalmente Ballando con le Stelle. Poi tanto spazio alle fiction e alle serie tv.

Intrattenimento, le 8 novità di Rai Uno

Indiscrezioni confermate: Affari Tuoi, che partirà il 2 settembre, sarò condotto da Stefano De Martino che sostituisce Amadeus.

che partirà il 2 settembre, sarò condotto da che sostituisce Amadeus. L’anno che verrà: Marco Liorni farà compagnia agli italiani a Capodanno.

farà compagnia agli italiani a Capodanno. Sabato in Diretta in onda dalle ore 17. Si scontrerà con Verissimo e sostituisce Italia Sì. Trattasi di una costola de La vita in diretta, ma non condurrà Alberto Matano bensì Emma D’Aquino.

in onda dalle ore 17. Si scontrerà con Verissimo e sostituisce Italia Sì. Trattasi di una costola de La vita in diretta, ma non condurrà Alberto Matano bensì Altra novità del sabato, a partire dal 9 novembre, è Le stagioni dell’amore che sarà condotto da Mara Venier, confermata anche a Domenica In. La trasmissione è un sating dedicato alla terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani.

che sarà condotto da confermata anche a Domenica In. La trasmissione è un sating dedicato alla terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani. Semplicemente Fiorella : evento previsto in prime time domenica 8 settembre per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia.

: evento previsto in prime time domenica 8 settembre per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia. 46° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo : conduce Serena Autieri . In onda venerdì 27 dicembre e il 2 gennaio

: conduce . In onda venerdì 27 dicembre e il 2 gennaio Chi può batterci? Programma In onda sabato 21 settembre è il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport. Conduce Marco Liorni che inoltre guiderà nuovamente L’eredità da lunedì 3 novembre, quando si concluderà Reazione a Catena.

Programma In onda sabato 21 settembre è il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport. Conduce Marco Liorni che inoltre guiderà nuovamente L’eredità da lunedì 3 novembre, quando si concluderà Reazione a Catena. Tra le novità del prime time per il 2025 spicca Pino Insegno che sarà il protagonista del nuovo programma Il Buono, il Brutto e il Cattivo: 3 amici sono in gara per decretare il film più bello fra quelli proposti da loro

stessi.

Da segnale poi la serata evento del 6 ottobre condotta da Conti, Cento. Un secolo di servizio pubblico. Inoltre il 13 novembre ci sarò la Serata Bambino Gesù guidata da Eleonora Daniele. Spazio poi alla serata Unicef il 20 novembre con Mara Venier. Dunque la Maratona Telethon dal 15 al 22 dicembre

Riconfermate Francesca Fialdini e Caterina Balivo. Si era sussurrato di possibili tagli per Da noi… a ruota libera e per La Volta Nuova, invece i due programmi sono stati riconfermati.

Le 12 novità sul fronte fiction e serie tv