Rai1, fiction e serie tv: svelate tutte le date di messa in onda, il calendario

La Rai, nei giorni scorsi, ha svelato le proprie carte per la stagione 2022/2023 nel corso della presentazione dei palinsesti. L’ammiraglia della tv di stato, forte degli eccellenti dati ottenuti nel 2021/2022, continuerà a puntare in maniera decisa sulle serie tv. Già svelati i titoli che allieteranno il pubblico. Ora, come spiegato da TvBlog, sono state rese note anche le date in cui saranno trasmesse le fiction. Rai Pubblicità ha infatti diramato i palinsesti dell’autunno 2022 di tutte le reti, in cui sono contenute le informazioni relative ai giorni della messa in onda delle serie tv.

Serie tv e fiction di Rai Uno: il calendario. Novità, nuove stagioni e repliche

Domenica 11 settembre : al via la miniserie Il nostro generale , prodotto dedicato alla vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa (interpretato da Sergio Castellitto). Previste quattro prime serate: domenica 11 e 18 settembre e lunedì 12 e 19 settembre.

: al via la miniserie , prodotto dedicato alla vita di (interpretato da Sergio Castellitto). Previste quattro prime serate: domenica 11 e 18 settembre e lunedì 12 e 19 settembre. Lunedì 12 settembre : gli appassionati delle vicende de Il Paradiso delle Signore , in questa data, potranno gustarsi la settima stagione della soap (la quinta della sua versione daily).

: gli appassionati delle vicende de , in questa data, potranno gustarsi la settima stagione della soap (la quinta della sua versione daily). Mercoledì 14 settembre : per sette settimane e sempre di mercoledì, sarà dato spazio alle repliche de Il Commissario Montalbano (prevista la messa in onda dei primi quattro titoli della serie – Il ladro di merendine, La voce del violino, La forma dell’acqua e Il cane di terracotta -. Gli episodi saranno proposti nella miglior definizione attualmente possibile, grazie ad un attento restauro della pellicola originale.

: per sette settimane e sempre di mercoledì, sarà dato spazio alle repliche de (prevista la messa in onda dei primi quattro titoli della serie – Il ladro di merendine, La voce del violino, La forma dell’acqua e Il cane di terracotta -. Gli episodi saranno proposti nella miglior definizione attualmente possibile, grazie ad un attento restauro della pellicola originale. Giovedì 22 settembre : largo a Imma Tataranni 2 . Saranno mandati in onda gli ultimi quattro episodi della seconda stagione. Dovevano uscire la primavera scorsa, ma sono stati fatti slittare.

: largo a . Saranno mandati in onda gli ultimi quattro episodi della seconda stagione. Dovevano uscire la primavera scorsa, ma sono stati fatti slittare. Domenica 25 settembre : in arrivo le attesissime nuove puntate di Mina Settembre 2 seguito, il 13 novembre, dal film-tv Tutto per mio figlio, con Giuseppe Zeno nel ruolo di Raffaele Acampora.

: in arrivo le attesissime nuove puntate di seguito, il 13 novembre, dal film-tv con Giuseppe Zeno nel ruolo di Raffaele Acampora. Lunedì 3 ottobre : al via Sopravvissuti, il mistery drama con protagonista Lino Guanciale. Si tratta di una co-produzione firmata da Italia, Francia e Germania (la medesima alleanza che ha prodotto anche Il giro del mondo in 80 giorni, disponibile da giovedì 8 dicembre e per quattro prime serate).

: al via il mistery drama con protagonista Lino Guanciale. Si tratta di una co-produzione firmata da Italia, Francia e Germania (la medesima alleanza che ha prodotto anche disponibile da e per quattro prime serate). Martedì 4 ottobre : Morgane Detective Geniale 2 torna su Raiuno con quattro episodi, con l’ultimo previsto per il 25 ottobre.

: torna su Raiuno con quattro episodi, con l’ultimo previsto per il 25 ottobre. Giovedì 20 ottobre : Massimiliano Gallo (il Pietro di Imma Tataranni) sarà Vincenzo Malinconico . Per l’attore si tratta della prima serie tv da protagonista.

: Massimiliano Gallo (il Pietro di Imma Tataranni) sarà . Per l’attore si tratta della prima serie tv da protagonista. Martedì 1, martedì 8 e mercoledì 9 novembre: in arrivo Sophie Cross .

in arrivo . Lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre: spazio a Esterno Notte di Marco Bellocchio, con un focus sul sequestro Aldo Moro (a dar voce al compianto politico sarà Fabrizio Gifuni).

Naturalmente tutte le serie tv citate potranno essere viste anche in streaming su RaiPlay.