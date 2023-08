Rai, via la nuova Gatta Nera? Un video avrebbe scosso i piani alti

Mentre arrivano nuovi attacchi da parte di Ainett Stephens, Pino Insegno pare debba affrontare un nuovo intoppo per il Mercante in Fiera

Pare che la nuova Gatta Nera, Candelaria Solorzano, non farà parte del programma Il Mercante in Fiera. Il suo percorso nel programma Rai si sarebbe concluso ancora prima di iniziare. Il sito di Davide Maggio aveva annunciato la presenza della 28enne argentina nel ruolo di Gatta Nera nello show condotto da Pino Insegno. E in queste ore annuncia “la sua probabile defenestrazione”. Pare che la Rai abbia già deciso di non permetterle di entrare nel nuovo programma di Rai 2. Ma qual è il motivo di questa decisione?

La scelta sarebbe legata a un controverso video condiviso su Instagram, che ritrae Candelaria insieme ad alcuni amici sulla barca. Giuseppe Candela ha condiviso tale filmato sui social network insospettito: “Cosa sta facendo in questo video la nuova Gatta Nera Calendaria Solorzano? Piacerà a Pino Insegno e alla Rai?“. Dal momento in cui è stato diffuso il video in questione, molti l’hanno già identificata ironicamente come “Donna Cannone”.

Intanto, una fonte ha rivelato a Fanpage.it che il contratto con il Mercante in Fiera non era ancora stato firmato. Dunque, la Rai non dovrà mandare via Candelaria, in quanto non è mai entrata ufficialmente a entrare nel cast. Di sicuro era stata scelta per il ruolo di Gatta Nara nel programma di Pino Insegno e ancora prima della firma del contratto, i piani alti avrebbero già cambiato idea.

“Resta però che la storia in cui si vede Candelaria alle prese con una sostanza ‘non identificata’, apparsa su Instagram e rilanciata da Giuseppe Candela nelle prime ore di questa mattina, abbia comunque fatto sussultare i piani alti”

Questo ciò che si legge su Fanpage.it riguardo a quanto sarebbe accaduto nelle ultime ore.

Ainette Stephens contro Pino Insegno: la polemica

Intanto, si può dire che questo è solo uno dei tanti intoppi legati al ritorno di Pino Insegno in Rai. Restando sul tema Gatta Nera, in queste settimane Ainett Stephens ha espresso il suo fastidio per le scelte prese sul programma Mercante in Fiera. La decisione di sostituirla non è piaciuta per niente all’ex concorrente del GF Vip, la quale si è sfogata – dopo il battibecco a distanza con il conduttore – sul nuovo numero della rivista Nuovo.

Pare che inizialmente le abbiano assicurato che non avrebbero preso un’altra Gatta Nera e, invece, poi la scelta sarebbe ricaduta appunto su Candelaria Solorzano. Oggi Ainett ammette di essersi sentita presa in giro “specie quando si è cercato di placare il polverone che si era creato attorno alla questione”.

In particolare, la Stephens è rimasta molto infastidita dal comportamento di Pino Insegno: “È stata una vera mancanza di stile da parte sua dire che sono andata in là con gli anni”. Nonostante tutto, Ainett confessa di non aver mai preteso di rientrare nelle vesti della Gatta Nera nello show di Rai 2.