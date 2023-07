Pino Insegno: “Ainett Stephens, zero scuse”. Il caso spiegato bene

Il comico ha risposto all’ex ‘Gatta Nera’ spiegando perché non le porgerà alcuna scusa: il caso tappa per tappa

Pino Insegno non chiederà scusa ad Ainett Stephens perché, secondo la sua versione, ha sentito l’ex ‘Gatta Nera’ di Mercante in fiera e co lei non ci sarebbe alcun problema. Intervistato da TvBlog dopo il polverone che si è sollevato nelle scorse ore, ha così liquidato la vicenda: “Non capisco perché dovrei scusarmi, ho parlato con lei, è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica“. Ma che cosa è accaduto di preciso?

Il caso Ainett Stephens-Pino Insegno spiegato tappa per tappa

Si riannodino rapidamente i fili del caso. Insegno, che si appresta a rientrare in Rai da protagonista nella prossima stagione tv (condurrà su Rai Due una nuova edizione de Il Mercante in fiera e su Rai Uno L’Eredità), raggiunto dai microfoni di DavideMaggio.it, quando gli è stato chiesto se la ‘Gatta Nera’ del programma sarà nuovamente Ainett Stephens (ruolo ricoperto dalla showgirl anni fa), ha replicato:

“Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”.

Quel “è diventata un po’ più grande” ha scatenato un pandemio e critiche che hanno gridato all’age shaming, vale a dire a un atteggiamento discriminatorio relativo all’età nei confronti di una persona. La Stephens inizialmente sembrava non voler dare ulteriore impulso alla polemica, ma, trascorsa qualche ora, è spuntata sui social ed ha picchiato duro sulle dichiarazioni del collega, esigendo delle scuse:

“Chi è incaricato di presentare la trasmissione (Pino Insegno, ndr) in questione ha fatto un comunicato (in realtà trattasi di intervista, Ndr) dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Oggi come oggi abbiamo il potere di esprimerci, abbiamo le nostre proprie idee, non viviamo più soggiogate dai maschietti. Tutta questa situazione di benessere, di cui possiamo godere oggi noi donne, sicuramente è andata a giovare il nostro aspetto fisico e anche a livello mentale. Siamo più radianti. Quindi io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io, veramente, pretenderei delle scuse, come minimo“.

Ainett dunque se l’è presa. Insegno, però, a TvBlog ha dichiarato il contrario. Ed è qui che sta il nocciolo della vicenda perché il comico ha aggiunto dell’altro. Da un lato ha sostenuto che la frase rumorosa (“è diventata un po’ grande”) della sua intervista a DavideMaggio.it lui non l’ha pronunciata (dunque il passaggio sarebbe stato travisato e riportato in modo non fedele?). Dall’altro ha detto che se anche l’avessa pronunciata non ci vedrebbe alcunché di male. Insomma , la puntualizzazione a TvBlog sembra un passo indietro a metà.

Insegno ha infine raccontato di aver sentito telefonicamente Ainett e che non ci sarebbe alcuna polemica: “Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande! (ride, Ndr)“.

Pino Insegno in Rai, critiche: “Raccomandato”

In questi giorni il comico è stato raggiunto da non poche critiche. In tanti, per quel che riguarda il suo ritorno in Rai, gli hanno dato del raccomandato per via della sua amicizia con la premier Giorgia Meloni. Al di là delle polemiche, una cosa è certa: tornerà sulla Tv di Stato da protagonista con Il Mercante in fiera in prima serata su Rai Due e alla guida de L’Eredità a partire dall’inizio del 2024.