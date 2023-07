Ainett Stephens, ira su Pino Insegno: “Ora mi chieda scusa”

Con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, è stato reso noto come Pino Insegno condurrà una nuova versione de Il mercante in fiera su Rai 2 a partire dal prossimo 18 settembre e fino al 22 dicembre. Si tratterà, infatti, di una versione attualizzata del famoso gioco natalizio, con tre concorrenti che si sfideranno mettendo alla prova fortuna e strategia.

Insegno su Il mercante in fiera: nuovo volto per la Gatta Nera

I primi interrogativi sul programma ruotavano attorno alla possibile presenza o meno della Gatta Nera, in passato interpretata da Ainett Stephens. Insegno, in una precedente intervista, aveva confermato la presenza di questo personaggio, ribadendo, tuttavia, che ad interpretarla non sarebbe stata la modella sopra citata. “Ainett Stephens è diventata un po’ più grande” aveva spiegato il conduttore, motivando così la ricerca di un nuovo volto per quel ruolo.

La prima risposta pacata di Ainett e la seconda replica

Ainett, oggi, ha 41 anni, ma vanta un fisico tonico che non sembrerebbe risentire dell’età che avanza. Quando le è stato chiesto un parere sulle recenti parole di Pino Insegno, la modella ha pacatamente risposto attraverso le sue Instagram stories, augurando il meglio a chiunque interpreterà la Gatta Nera dopo di lei. Nella giornata del 13 luglio, tuttavia, Ainett è tornata sulla vicenda, spiegando di essere rimasta male nel sentire le parole del conduttore:

“Ragazzi, tanti di voi mi state chiedendo se sono rimasta male del fatto che adesso che inizia una nuova edizione del Mercante in fiera, il ruolo della Gatta Nera affidato a una nuova ragazza presumibilmente più giovane. Perché dico presumibilmente? Perché l’incaricato che farà la trasmissione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Sono rimasta male per quello perché vedere oggi come oggi, persone che hanno un età importante rimaste a questi antichi retaggi, è inammissibile. Vi dico una cosa: adesso che ho 40 anni mi sento meglio. I 40 sono più belli dei 30 e più belli dei 20, perché oggi ho una consapevolezza e quelle pochezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni, ora non mi preoccupano più. La donna moderna non deve avere più paura di come si mostra, perché abbiamo le nostre idee, abbiamo il nostro benessere e non dobbiamo più avere paura dei maschietti. Siamo più ‘radianti’. Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi spiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei delle scuse, come minimo. In bocca al lupo per la nuova Gatta Nera“.

In questa lunga e articolata replica, Ainett ha comunicato tutto il suo dispiacere nel sentirsi esclusa per la sua età. In chiusura di messaggio, la modella ha preteso delle scuse, oltre ad aver rinnovato gli auguri alla prossima Gatta Nera. Rimane da capire se Pino Insegno tornerà sull’argomento e se si scuserà. Ci sarà da attendere, inoltre, per scoprire chi potrebbe interpretare quel ruolo che la modella ha ricoperto anni fa, divenendo un’icona del programma.

Chi è Ainett Stephens, l’ex Gatta Nera de Il mercante in fiera

Ainett Stephens è una modella (e personaggio televisivo) venezuelana naturalizzata italiana. Arrivata in Italia nel 2004, Ainett ha condotto tre edizioni (dal 2005 al 2007) di Real Tv, rotocalco dedicato ai documentari e in onda su Italia 1. Uno dei suoi ruoli televisivi più importanti è stato, ovviamente, quello della Gatta Nera ne Il mercante in fiera nel 2006. Tra le esperienze televisive più recenti si ricordano la partecipazione a Chiambretti Supermarket nel 2014 e al Grande Fratello Vip nel 2021.