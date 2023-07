Pino Insegno, gaffe su Ainett Stephens: lei replica (pacata)

Pino Insegno ha parlato delle novità della prossima edizione de Il mercante in fiera, in onda da settembre. Ci sarà la Gatta Nera?

La Rai, con la presentazione dei propri palinsesti, ha scoperto le carte e, come già si vociferava nelle scorse settimane, Pino Insegno è tornato a Viale Mazzini, stavolta alla guida de Il mercante in fiera. Dopo sedici anni, il programma tornerà su Rai 2 a settembre, in una versione rivista e attualizzata.

Il mercante in fiera, torna la Gatta Nera? Parla Insegno

Il primo interrogativo sul programma ruota intorno alla presenza della Gatta Nera, un personaggio molto importante per i concorrenti in gioco. Ad interpretarla, in passato, era stata Ainett Stephens. Ci sarà nella prossima edizione? Pino Insegno ha risposto a Davide Maggio, togliendo ogni dubbio: “Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta“.

Ainett Stephens dice la sua sulle parole di Insegno

La nuova edizione del mercante in fiera potrà contare sulla Gatta Nera, ma non su Ainett Stephens. Quest’ultima ha detto la sua, successivamente, sulle dichiarazioni di Insegno, attraverso alcune Instagram stories: “Non sapevo nulla del ritorno del programma, me l’hanno detto i miei amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Rimarrò per sempre legata a quel personaggio“. Ainett, oggi, ha 41 anni e il fisico tonico sfoggiato sui social non sembrerebbe mostrare i segni dell’età che avanza.

Il mercante in fiera andrà in onda a partire dal 18 settembre e fino al 22 dicembre, dal lunedì al venerdì e collocato nell’access prime time. Tre concorrenti si sfideranno, mettendo alla prova fortuna, astuzia e strategia in questa versione riedizione del gioco natalizio.

Palinsesto di Rai 2: le novità e il caso Facci

Il ritorno del mercante in fiera è stata una delle novità più interessanti nel nuovo palinsesto di Rai 2, la cui presentazione è avvenuta nella giornata di venerdì 7 luglio. Tanti i nuovi volti e programmi che vedremo nella prossima stagione televisiva. Da segnalare, ad esempio, il ritorno in Rai di Max Giusti o l’arrivo di Liberi Tutti, programma ispirato al fenomeno dell’escape room con Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia.

Chi invece rischia di non sbarcare mai su Rai 2 è Filippo Facci. Il giornalista è stato, negli ultimi giorni, al centro della bufera per via di una frase infelice sul caso che vede coinvolto Leonardo Apache La Russa. A Viale Mazzini starebbero valutando la situazione e non è da escludere che il suo show, intitolato I Facci Vostri, possa andare incontro ad una cancellazione.