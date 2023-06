Rai, Vespa spoilera il futuro di Elisa Isoardi: lei di sasso (video)

By

Il giornalista autore di una gaffe: a Porta a Porta ha rivelato in anticipo il futuro professionale della conduttrice piemontese

“Ognuno fa quel che gli pare”, scrive su Twitter il giornalista Giuseppe Candela, esperto di retroscena televivi. Il commento caustico arriva dopo che Bruno Vespa, a Porta a Porta, nel salutare l’ospite Elisa Isoardi ha confermato che la Rai le avrebbe affidato nella prossima stagione il timone di Linea Verde Life, costola della storica trasmissione omonima della rete ammiraglia della Tv di Stato. Cosa c’è di strano? Tutto. Ne è prova la faccia che ha fatto la stessa Isoardi quando Vespa ha spoilerato il suo futuro professionale. Ma si proceda con ordine.

La Rai svelerà i propri palinsesti il 7 luglio. In questi giorni si sono rincorse parecchie indiscrezioni. Una di queste raccontava che la Isoardi farà ritorno su Rai Uno, alla conduzione di Linea Verde Life. E fin qui non c’è nulla di strano. Desta invece perplessità che una figura contrattualizzata con la Tv di Stato confermi prima della presentazione ufficiale che una conduttrice sarà arruolata da Viale Mazzini.

“Salutiamo Elisa Isoardi, alla quale auguriamo di condurre la prossima stagione di Linea Verde Life”, ha scandito Vespa nella puntata di Porta a Porta in onda il 28 giugno. La conduttrice cuneese, presa alla sprovvista, ha sgranato gli occhi ed ha accennato un disorientato grazie. Molto probabilmente Vespa già conosce a menadito i palinsesti e si è lasciato sfuggire lo spiffero sulla collega.

Vespa annuncia la conduzione di Elisa Isoardi a Linea Verde Life. Ognuno fa quello che gli pare. pic.twitter.com/B0a0oXpvGV — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 29, 2023

Tornando all'”‘gnuno fa quel che gli pare” ‘cinguettato’ da Candela, si riferisce al fatto che è del tutto strambo sentire un giornalista Rai anticipare una trattattiva chiusa dalla stessa azienda ancor prima dell’ufficialità. Giusto per intenderci, nemmeno la Isoardi ha parlato di Linea Verde Life in quanto è scontato attendere la presentazione dei palinsesti. Vespa invece ha messo la freccia ed ha anticipato tutti. Palpabile l’imbarazzo respirato a Porta a Porta quando è arrivato l’inaspettato annuncio.

Isoardi torna su Rai Uno

Dunque restano pochissimi dubbi: Elisa Isoardi tornerà su Rai Uno. Dopo la chiusura nel 2020 de La prova del cuoco ha ‘peregrinato’ in tv, avventurandosi anche in un talent (Ballando con le Stelle) e in un reality (L’Isola dei Famosi). Quindi il ritorno alla conduzione, al timone di Vorrei dirti che (lo show di Rai Due ha avuto risultati tutt’altro che entusiasmante). Ora una nuova opportunità sulla rete ammiraglia del servizio pubblico.