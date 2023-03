Elisa Isoardi promossa da “Mamma Rai”. Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi“, la Isoardi potrebbe, infatti, essere la nuova co-conduttrice di “Linea Verde“, storico programma della mattina di Rai 1, affiancando l’attuale conduttore Beppe Convertini. Se la notizia si confermasse, Elisa Isoardi si unirebbe a una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana, in onda da oltre 30 anni e amatissima dal pubblico. “Linea Verde” è un programma che si occupa di tematiche legate all’agricoltura, alla natura e all’ambiente, fornendo consigli utili ai telespettatori sulla coltivazione di piante e sul consumo di prodotti sani e genuini.

Inoltre, la conduttrice si troverebbe in una collocazione e fascia oraria che le sono familiari. Infatti, Elisa Isoardi ha già condotto programmi in mattinata, come ad esempio “La Prova del Cuoco” e “Uno Mattina”. Proprio per questo, l’ex modella sarebbe entusiasta di questa nuova opportunità televisiva. Non resta che attendere l’ufficialità della notizia e la conferma della presenza della conduttrice nel programma. Il settimanale “Oggi” infine fa una battuta abbastanza tagliente: “C’è lo zampino del segretario della Lega?”. La Isoardi risponderà alla provocazione?

Elisa Isoardi: vita e carriera

Elisa Isoardi nasce a Cuneo il 27 dicembre 1982. A 16 anni comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo, vincendo il titolo di Miss Fragola e partecipando a Miss Muretto. Due anni dopo prende parte a Miss Italia, in qualità di “Miss Valle d’Aosta” e si aggiudica la fascia di Miss Cinema. Nel 2005 entra in Rai, lavorando come inviata nella trasmissione “Guarda che luna”, condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli. La svolta per Elisa arriva nel 2008 quando le viene affidata la conduzione de “La prova del cuoco”, in sostituzione di Antonella Clerici alle prese con gli ultimi mesi di gravidanza. Dopo aver condotto vari programmi, torna al timone del programma del mezzogiorno nel 2018, ma a giugno del 2020 la trasmissione viene chiusa a causa del bassi ascolti. Dopdodiché, la Isoardi partecipa a reality come “L’Isola Dei Famosi” e “Ballando con le stelle”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è nota al grande pubblico la relazione con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini. I due sono stati insieme 4 anni, dal 2014 al novembre 2018. L’anno successivo la Isoardi ha avuto una storia l’imprenditore nel mondo del jet-set Alessandro Di Paolo, ma dopo alcuni mesi anche questa storia è naufragata.