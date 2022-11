A cavallo tra novembre e dicembre, diversi programmi Rai saranno sospesi oppure ridotti. In particolar modo, ad essere più lambita dalle modifiche, sarà la fascia pomeridiana. I titoli di peso che subiranno variazioni e cancellazioni sono Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta, Da noi… A ruota libera e Domenica In. Ma perché ci saranno tagli e puntate eliminate dal palinsesto? Presto detto: nessun problema di ascolti, nessuno sciopero o rimostranza da parte di chi guida tali show; semplicemente dal 20 novembre al 18 dicembre la Tv di stato trasmetterà il Mondiale di calcio – Qatar 2022 – ed inevitabilmente i sopracitati programmi dovranno lasciare spazio ai match sportivi. Non resta che andare a scoprire nel dettaglio chi andrà in onda, chi no e chi lo farà in formato ridotto.

Rai Uno, Rai Due e RaiSport faranno vedere in chiaro 39 partite delle 64 partite previste, di cui 17 in onda durante la fascia pomeridiana e trasmesse dalla rete ammiraglia del servizio pubblico. Come spiegato da Fanpage.it, Il Paradiso delle Signore andrà regolarmente in onda fino a lunedì 28 novembre, per poi essere sospeso e tornare a essere trasmesso a partire da lunedì 12 dicembre, vale a dire quando i match pomeridiani della Coppa del Mondo saranno giunti al termine.

Anche la Vita in Diretta di Alberto Matano subirà parecchie modifiche. Il talk, nella prima settimana dei Mondiali, comincerà come sempre alle 17.05 ma chiuderà con circa mezz’ora d’anticipo, alle 18.10, per essere seguito prima da L’Eredità e poi dal Tg1, in onda in forma ridotta per lasciare spazio alle partite serali delle 20. Nella settimana seguente, invece, La Vita in Diretta non sarà trasmessa dal 28 novembre al 1° dicembre, per poi tornare in onda mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre. La programmazione solita della trasmissione riprenderà lunedì 12 dicembre.

Il Mondiale andrà anche a cambiare i piani di Domenica In e di Da noi… A ruota libera. Il 20 novembre, giorno di inizio dei Mondiali (le danze saranno aperte dalla sfida tra Qatar ed Ecuador con partenza prevista alle ore 17), Mara Venier andrà in onda in forma ridotta. Salterà del tutto la puntata del 27 novembre, visto che su Rai 1 ci sono in calendario partite alle ore 14 e alle 17. Domenica 4 e domenica 18 dicembre, giorno della finale, la ‘Zia’ sarà in onda nuovamente in formato ridotto.

Per tutta la durata dei mondiali, invece, non sarà trasmesso Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini che chiude il suo 2022 con la puntata del 13 novembre, per tornare direttamente a gennaio.