Rai, uno degli epurati non ci sta: lo sfogo

Un mese fa Maurizio Mannoni aveva concluso la sua avventura al timone di Tg3 Linea Notte. “È stato bello percorrere questa lunga strada, lunghissima, assieme” aveva detto il giornalista durante l’ultima puntata del programma. Per Maurizio è arrivato il momento di andare in pensione, non senza una piccola polemica.

Maurizio Mannoni: addio a Tg3 Linea Notte

In un post su X (nuovo nome di Twitter), Maurizio Mannoni ha dato l’addio al suo pubblico, lanciando una stoccata alla Rai: “Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no. La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione“.

Probabilmente Mannoni avrebbe voluto allungare la sua carriera televisiva di un altro anno. I saluti di fine stagione a Tg3 Linea Notte, d’altronde, avevano lasciato intendere questa sua volontà: “Magari qualcosa succederà o forse nulla” aveva risposto a chi gli domandava del futuro in Rai a partire da settembre. Seppur facendo filtrare un certo disappunto, quello di Maurizio Mannoni si aggiunge ai tanti addi che Rai 3 ha dovuto subire in questi ultimi mesi.

Mannoni e non solo: i tanti volti via da Rai 3

Il primo a salutare, come si ricorderà, fu Fabio Fazio dopo 40 anni in Rai. Con la situazione contrattuale in stallo, il conduttore aveva deciso di migrare verso Discovery. A partire dal 15 ottobre, ripartirà con la conduzione di Che Tempo Che Fa, stavolta su Nove. Dopo la questione profili social conclusasi con esito negativo per Fazio e compagni, la nuova edizione dello storico programma è stata accompagnata da un promo che sembra essere in tutto e per tutto una stoccata alla Rai.

Poco tempo dopo, a dare le dimissioni fu Lucia Annunziata. L’allora conduttrice di Mezz’ora in più aveva scritto una lettera indirizzata ai vertici di Viale Mazzini, spiegando di non condividere, nel modo più assoluto, l’operato svolto dall’attuale governo.

L’ultima a salutare fu poi Bianca Berlinguer, dopo 34 anni a Viale Mazzini. Inizialmente si era vociferato un presunto mal di pancia dell’ex conduttrice di Cartabianca, che pare fosse dovuto alla concorrenza delle prime serate di Rai 1 e Rai 2. A sganciare la bomba fu però l’ad Rai Roberto Sergio, che nella mattinata del 3 luglio spiegò che il noto programma di Bianca Berlinguer non era in palinsesto. La conduttrice approdò quindi a Mediaset. Pochi giorni dopo l’ufficialità, arrivò il chiarimento sull’addio attraverso due interviste, dove sfruttò l’occasione per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa in merito agli ultimi anni passati in Rai.