Maurizio Mannoni, addio amaro a Linea Notte: Rai 3 rivoluzionata

Altro grande cambiamento in vista su Rai Tre. La scorsa notte è andata in onda l’ultima putata stagionale di Tg3 Linea Notte e il conduttore Maurizio Mannoni, alla guida del programma dal 2016, ha salutato il pubblico lasciando intendere che nella prossima edizione non ci sarà più. Il congedo ha lasciato di sasso Giovanna Botteri, presenza fissa della trasmissione. Ma si proceda con ordine perché ciò che è accaduto durante la diretta è stato alquanto inusuale e a tratti ingarbugliato,

“No… io vorrei salutarti… ti ho già promesso che… che metterò al sicuro il gong…”, ha detto Mannoni nel salutare in puntata Giovanna Botteri che, come al solito, è stata presente in collegamento (da anni la giornalista è una corrispondente Rai dall’estero). “Sì ma non è che ora mi saluti adesso così, perché noi non siamo preparati. Non siamo pronti, quindi non puoi farlo“, ha replicato Botteri. Mannoni: “No… io e Patrizia (Senatore, ndr) ti salutiamo. Tu continuerai ad andare in onda perché sei corrispondente Rai per tutte le testate, ma poi continueranno a vederti i nostri telespettatori perché da lunedì inizia la versione estiva di Linea Notte con gli altri bravissimi colleghi del Tg3“.

Parole che hanno avuto il sapore dell’addio. Mannoni è poi tornato sulla questione: “Io e Patrizia ce ne andiamo in… in vacanza diciamo… in vacanza. Dopo di che… eh… vediamo… non lo so… magari qualcosa succederà, o forse nulla. In caso, insomma, è stato bello percorrere questa lunga strada. La nostra è stata una lunga strada“. A questo punto la Botteri è intervenuta nuovamente: “Insomma, noi ascoltatori del Tg3 abbiamo grossi gong da far suonare, quindi non è mai detta l’ultima parola”. Mannoni e Botteri si sono poi salutati sorridendo. Finita qui? No.

Lo scambio di battute è andato in onda nella prima parte di Tg3 Linea Notte, in modo del tutto casuale e non studiato. Verso la fine del programma Patrizia Senatore ha voluto riportare al centro il tema relativo all’addio di Mannoni alla trasmissione. Come? Leggendo un tweet di un utente. “Non facciamo scherzi, non si è mai pronti per certi addii”, ha digitato l’internauta. Ecco quindi che Mannoni ha nuovamente rilasciato parole che sono suonate come un addio: “Francamente non so cosa dirvi, poi… quello che verrà, si vedrà. Grazie a tutti, comunque”.

Da quel che si evince dal discorso spezzettato e improvvisato del giornalista, pare che da parte sua ci sia tutta la volontà del mondo di continuare l’avventura a Tg3 Linea Notte. Pare che però, l’editore, ossia la Rai, abbia idee diverse.

Rai Tre, rivoluzione

A breve saranno presentati i nuovi palinsesti. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 7 luglio. Rai Tre va incontro a una profonda rivoluzione: sicuramente, a non tornare più in onda, saranno Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Lucia Annunziata. Report si sposterà alla domenica, sostituendo Che Tempo Che Fa. Bortone ripiazzerà Gramellini a Le parole. Rumors dell’ultima ora dicono inoltre che anche Bianca Berlinguer potrebbe salutare la Tv di Stato ed accasarsi a Mediaset.