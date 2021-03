Rai Uno, brutte notizie per Diaco: ‘Io e te’ non va più in onda, il motivo

Il conduttore e giornalista, come rivela Dagospia, non troverà spazio quest’estate nel palinsesto della rete ammiraglia della Rai

Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore, non vedrà tornare in onda su Rai Uno la sua creatura, ‘Io e Te’. A renderlo noto è Dagospia che afferma che il programma e quindi anche il suo timoniere non sono stati riconfermati per quest’estate. Una delle ragioni che avrebbe spinto il servizio pubblico verso tale scelta, spiega sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino, sarebbe relativa anche ai costi del talk. Molto probabilmente si opterà per una versione allungata di ‘Estate in Diretta‘, con una prima parte prevista alle 14 e una seconda dopo il Tg1 del pomeriggio.

Momento di fermento professionale per Diaco, che nelle scorse settimane ha annunciato il suo addio a Rtl 102.5. Stando sempre a quanto apprende Dagospia continuerà a lavorare in radio con un transito a Rai Radio 2, emittente con cui ha già collaborato agli inizi della sua carriera. Nei giorni scorsi avrebbe avuto un incontro con il direttore Radio Rai Roberto Sergio. Si parla, per lui, di una trasmissione nella fascia serale già da questa estate, forse ispirata al format ‘Ti sento’ in onda su Rai 2.

Diaco, un anno di polemiche…

Gli ultimi dodici mesi sono stati parecchio movimentati per Diaco, che è finito al centro di numerose polemiche. Le due più rumorose sono state quelle relative al suo atteggiamento innanzi alla telecamera e al caso ‘Alberto Matano – Lorella Cuccarini’. Partiamo da quest’ultimo: come è noto la conclusione de La Vita in Diretta 2019/2020 è stata complessa, avendo visto l’ex mezzo busto del Tg1 e la ballerina ai ferri corti. Alla fine Alberto è stato riconfermato come unico conduttore mentre Lorella ha fatto i bagagli.

Diaco ha dichiarato di aver detto di persona a Matano che è stato “sleale” nei confronti della collega. Una presa di posizione che ha innescato una cascata di critiche. C’è poi stata la querelle sul comportamento di Pierluigi a ‘Io e Te’: secondo molti telespettatori il giornalista ha peccato in svariate occasioni di presunzione e arroganza. Ci sono state giornate in cui i biasimi sul web a lui rivolti hanno persino fatto schizzare il suo nome in tendenza sui social.