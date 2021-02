Pierluigi Diaco chiarisce lo scontro con Matano: “L’ha detto anche lui”

Il padrone di casa di Ti Sento, il programma in onda su Rai 2, torna a parlare del presunto scontro avuto con il conduttore de La Vita in Diretta

Dopo l’estate difficile a Io e Te su Rai 1, Pierluigi Diaco è ripartito con Ti Sento, il programma in onda in seconda serata su Rai 2 dallo scorso gennaio. La trasmissione ruota attorno alle interviste con ospite in studio e tramite la memoria uditiva prova a esplorare il suono in tutte le sue sfaccettature. Per il giornalista Ti Sento rappresenta un banco di prova davvero importante. Intervistato da Il Giornale ha parlato degli ascolti della sua trasmissione che hanno fatto registrare, finora, percentuali superiori alla media rispetto ai mesi precedenti in quella fascia oraria. Le prime quattro puntate hanno avuto una media del 4,6% di share, circa 375.000.000 telespettatori, e a proposito delle polemiche che lo hanno travolto negli ultimi mesi ha spiegato:

“Tutta la narrazione che c’è stata su di me la scorsa estate non corrisponde a verità. Non ho mai ceduto e non voglio cedere al ricatto degli odiatori dei social”

Il conduttore è stato oggetto di critiche per il suo nervosismo vistoso più volte manifestato durante le dirette di Io e Te, sia con gli ospiti in studio che nei confronti degli addetti ai lavori. Inoltre è stato protagonista di una indiscrezione lanciata da un paparazzo secondo cui sarebbero volati stracci con Alberto Matano. Tornato sull’argomento del presunto scontro con il padrone di casa de La Vita in Diretta, con il quale invece avrebbe avuto una discussione pacata, ha precisato:

“Non c’è mai stato alcun problema, come ha più puntualizzato Alberto in una intervista”

Ma allora come si spiega tutto questo accanimento nei suoi confronti? Questa è stata una delle domande posta da Laura Rio del quotidiano a Diaco. Pierluigi ha spiegato che è naturale essere destinatari di apprezzamenti, di giudizi o pregiudizi. Non risponde mai a nessuno perché chi fa il suo mestiere deve sapere incassare le critiche:

“Resta singolare però che ci sia così tanta attenzione su un programma in onda alle due del pomeriggio”

Questa sera, martedì 16 febbraio, il volto Rai tornerà con una nuova puntata di Ti Sento. Ospite sarà Sabrina Salerno. La cantante, showgirl e attrice si racconterà a cuore aperto tra vita professionale e privata. Nelle ultime puntate della trasmissione, invece, saranno ospiti Massimo Lopez e Cristina D’Avena.

L’intervista alla cantante, interprete di sigle di cartoni animati, è prevista per dopo Sanremo, ovvero il 9 marzo. Al termine dell’attuale stagione, la seconda rete della Tv di Stato riconfermerà Diaco alla guida della trasmissione per una seconda edizione?