Rai Uno, autunno 2021: chi entra e chi esce tra novità e conferme

I vertici di Viale Mazzini sono già al lavoro per confezionare il palinsesto autunnale di Rai Uno. Secondo le indiscrezioni trapelate fino ad ora (per le conferme ufficiali bisognerà attendere almeno un mese, quando l’azienda presenterà ufficialmente la sua proposta), c’è aria di riconferma per tantissimi volti della rete ammiraglia della tv di stato. Tv Blog ha fatto il punto sulla situazione.

Per quel che concerne la mattina dei giorni feriali, c’è da risolvere la questione Unomattina che continua a mietere risultati tutt’altro che entusiasmanti. Dal 2020 la conduzione del programma è stata affidata a Marco Frittella e Monica Giandotti. Oltre alla discussione relativa alla conduzione, c’è quella ben più importante inerente al format, che potrebbe essere rivisto e corretto in vista dell’autunno. Confermatissima invece Eleonora Daniele con Storie Italiane. Anche Antonella Clerici, in gran spolvero con È sempre mezzogiorno, ritornerà in onda (con ogni probabilità sarà anche alla guida della seconda edizione di The Voice Senior, che dovrebbe essere trasmesso venerdì sera, dopo la conclusione di Tale e Quale Show).

Si giunge al pomeriggio di Rai Uno. Anche in questo caso si va verso la riconferma di tutti: Serena Bortone è quasi certo che sarà di nuovo al timone di Oggi è un altro giorno. Fuori discussione la messa in onda de Il Paradiso delle Signore, fiction molto apprezzata dal pubblico della rete ammiraglia della tv di stato. Così come non c’è dubbio che Alberto Matano continuerà a condurre La Vita in Diretta in solitaria.

Per quel che riguarda il weekend, tornerà anche Italia sì di Marco Liorni che però dovrebbe spostarsi alle ore 14.00 mantenendo l’attuale durata. L’idea è non scontrarsi con Verissimo per vedere se il programma può migliorare in termini di share. Se così fosse sarebbe seguito o anticipato dalle “Linee“. Dunque ecco la rubrica religiosa A sua immagine che tirerà la volata all’Eredità (che tornerà anche nei giorni feriali). Verso la riconferma anche Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini, Unomattina in famiglia di Tiberio Timperi e Monica Setta, e Domenica In di Mara Venier.

Per la slot access prime time, ci sarà l’amato gioco a premi Soliti ignoti condotto da Amadeus.

Capitolo prime serate: oltre alle fiction, che meritano un discorso a parte, riecco le garanzie Tale e Quale Show, guidato da Carlo Conti al venerdì (come sopradetto lascerà poi il posto a The Voice Senior), e Ballando con le Stelle, timonato da Milly Carlucci. Ci saranno come da tradizione alcune serate evento, ad esempio Telethon. Inoltre c’è molta attesa per due novità: lo show di Alessandro Cattelan, Da Grande, e quello inedito di Amadeus (Tv Blog parla di un programma a tema musicale, con un focus sugli anni Ottanta, Settanta e Sessanta). Infine si mormora di un ritorno di Caterina Balivo, che starebbe puntando a una prima serata. Per il momento solo indiscrezioni, ma nulla di certo per quel che concerne la conduttrice campana.