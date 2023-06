Rai, “Tele Meloni”: altri tre colpi. Nuovi programmi e conduttori

Proseguono le grandi manovre in casa Rai in vista della presentazione dei palinsesti della prossima stagione

Sta prendendo contorni sempre più definiti la nuova Rai già rinominata “Tele Meloni”. Il 7 luglio, data in cui saranno presentati i nuovi palinsesti, si avvicina e ai piani alti di Viale Mazzini si stanno chiudendo le trattative per trovare una quadra definitiva per la prossima stagione. Nelle scorse ore TvBlog ha riferito che i giochi sarebbero fatti per tre volti noti del piccolo schermo. Di chi si tratta? Di Simona Arrigoni, Roberto Poletti e Incoronata Boccia, detta Cora.

Roberto Poletti in seconda serata

Si parta da Roberto Poletti che nell’ultimo periodo lo si è visto spesso dalla concorrenza, vale a dire nel salotto di Barbara d’Urso, a Pomeriggio Cinque. Per il giornalista, amico del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (è stato anche il biografo del leader della Lega), ci sarebbe pronto un programma in seconda serata su Rai Due. Nei giorni scorsi si era mormorato che Poletti avrebbe potuto sostituire Federico Quaranta a Il Provinciale; una ipotesi che però non sarebbe mai stata davvero presa in considerazione. Come spiega TvBlog, approderà invece sul secondo canale della Tv di Stato, in seconda serata.

Simona Arrigoni nel daytime

Capitolo Simona Arrigoni. Nel 2019 nel pieno dell’edizione estiva de La vita in diretta avvenne una dinamica alquanto curiosa. La Arrigoni, da inviata, ottenne una sorprendente promozione a conduttrice della trasmissione allora timonata da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. La giornalista, in quota Lega, fece un bel salto da un’emittente locale, 7 Gold, a Rai Uno. Oggi, secondo quanto risulta a TvBlog, a lei sarebbe stato riservato per la prossima stagione un nuovo programma da condurre, quasi sicuramente nel daytime.

Incoronata Boccia vice di Marco Chiocci

Si giunge a Cora Boccia, tra i volti più apprezzati dalla nuova governance della Tv di Stato. Per la giornalista caporedattrice del Tgr Sardegna, lo scorso anno al timone di Weekly con Carolina Rey e Fabio Gallo (quest’anno al suo posto c’è Giulia Bonaudi), ci sarebbe aria di promozione. Dovrebbe ottenere il ruolo di vice del direttore Gian Marco Chiocci al Tg1.