Rai silura Morgan e Marracash lo fa a pezzi: “Gratta gli ultimi soldi”

Gli insulti al pubblico di Selinunte potrebbero costare cari a Morgan. Nel video diventato virale lo si sente sfogarsi con termini assai coloriti, con tanto di espressione omofoba diretta a uno spettatore (“Froc*o di mer*a”). E per non farsi mancare nulla ha pure disprezzato due colleghi (“Bifolchi, andate a sentire Fedez e Marracash”). Dopo il polverone una miriade di persone si sono indignate ed hanno chiesto la cacciata del musicista dai programmi tv in cui è coinvolto, vale a dire X Factor (Sky) e StraMorgan (Rai Due).

Capitolo Rai: pare che Morgan abbia detto una bugia bella e buona. In primavera StraMorgan è andato in onda in seconda serata. Concluse le puntate il cantante ha dichiarato che la trasmissione è stata confermata nella nuova stagione. Peccato che quando sono stati presentati i palinsesti lo scorso luglio nessuno l’ha menzionata. Si è creduto che sarebbe andata in onda a inizio 2024.

FQ Magazine, dopo il caos di queste ore, è entrato in contatto con fonti Rai ed ha scoperto che in realtà la Tv di Stato, per ora, non ha assolutamente confermato a Morgan che il suo programma tornerà in onda (per quel che invece riguarda la vicenda di X Factor e la sua presenza o meno, qui l’approfondimento).

La Rai smentisce Morgan: il suo programma non figura nei palinsesti

“La Rai non ha mai annunciato la seconda stagione di ‘StraMorgan‘, il programma non figura nei palinsesti del servizio pubblico fino a gennaio 2024. Al momento non è previsto nemmeno nella seconda parte della stagione, i palinsesti sono al vaglio e non sono stati ancora annunciati”, hanno spiegato fonti Rai a FQMagazine. Insomma, la Tv di Stato non deve nemmeno prendersi la briga di silurare Morgan per il semplice fatto che, nonostante quanto sostenuto dallo stesso artista, non lo ha mai riconfermato. E dopo quello che è accaduto a Selinunte è assai difficile che ciò avvenga.

A proposito del fatto che Morgan si sia preso la briga di dire che il suo show era stato messo in palinsesto per una seconda stagione, sempre fonti Rai precisano che l’artista “non è un dipendente Rai”. Altrimenti detto, ciò che ha dichiarato non è in linea con le decisioni dell’azienda.

Marracash contro Morgan

Contro Morgan si è scagliato anche Marracash, dopo essere stato chiamato in causa a Selinunte. Il rapper, tramite una Story Instagram, ha tuonato sul cantautore. Questo l’affondo con cui l’ex di Elodie ha fatto a pezzi Castoldi: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.