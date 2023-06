Rai, rivoluzione palinsesti: chi cambia rete, i confermati e chi va via

Rinnovi e conferme in vista per la Rai, non mancano i probabili cambiamenti. Bortone e Ranucci tra i papabili per degli spostamenti.

La data per la presentazione dei nuovi palinsesti Rai è fissata per il 7 luglio. Il tempo sta per scadere e ci sono ancora numerose incertezze su alcuni programmi e conduttori. Tuttavia, sembrerebbero arrivare anche le prime conferme. Di recente, infatti, si è tenuta la prima riunione del comitato editoriale, voluta dall’Ad Sergio. Quest’ultimo avrebbe chiesto ai direttori di puntare sul “criterio degli ascolti in un’ottica meritocratica“.

I probabili rinnovi sulla Rai: Da Uno Mattina a Linea Verde

Proprio perché sta per scadere il tempo a disposizione per elaborare i nuovi palinsesti, sembra che resteranno invariate numerose trasmissioni. Sembra prossima al rinnovo Storie Italiane di Eleonora Daniele, così come La vita in diretta di Alberto Matano. Beppe Convertini e Peppone proseguiranno la loro avventura a Linea Verde, di domenica. Linea verde life, collocata di sabato, pare sarà affidata alla coppia formata da Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

Sembrerebbe confermata anche la squadra di Uno Mattina in famiglia, composta da Tiberio Timperi, Ingrid Miccitelli, Gianni Ippoliti e Monica Setta. Si affievoliscono, quindi, le voci che volevano il contrario. Bella ma’ di Pierluigi Daco tornerà su Rai 2, ma è possibile che vada incontro ad un cambiamento di orario.

I possibili cambiamenti: trasloco in vista per Bortone e Ranucci

Si parlerebbe anche di un possibile trasloco di Serena Bortone da Rai 1 a Rai 3, con la conduzione di un nuovo programma di approfondimento. Cambiamenti anche per Report di Sigfrido Ranucci che potrebbe passare dal lunedì alla domenica sera, colmando il vuoto, in termini di palinsesto, lasciato dal trasloco di Fabio Fazio su Nove. Ci sono anche da sostituire Lucia Annunziata e Massimo Gramellini, entrambi uscenti.

Pare che, a breve, Gianpaolo Rossi (direttore generale) si riunirà con i direttori Marcello Ciannamea (Prime Time) e Angelo Mellone (Day Time) per dare inizio a dei colloqui con i vari conduttori. Si valuteranno, probabilmente, nuove proposte, in termini di palinsesto, per la prossima stagione televisiva. Ai tanti rinnovi, quindi, potrebbe affiancarsi qualche novità. Ad oggi, ci sono ancora numerose incertezze sulla Rai che verrà. Con il passare dei giorni, tuttavia, il quadro sembra essere, pian piano, più chiaro e delineato.