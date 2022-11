Rai: rissa e botte da orbi nella sede di Milano, interviene la polizia

Botte da orbi nella sede Rai di Milano sita in Corso Sempione. A dare la notizia della scazzottata è stato Dagospia, con un articolo firmato dal giornalista Alberto Dandolo, esperto di retroscena gossippari e televisivi. Secondo quanto riferito dal portale diretto da Roberto D’Agostino, nel palazzo in cui vengono registrati diversi programmi di Mamma Rai, venerdì mattina, alle luci dell’alba, intorno alle 6, alcune persone se le sono date di santa ragione. Non si tratta di conduttori, opinionisti o addetti ai lavori delle trasmissioni, bensì del personale delle pulizie. La rissa non sarebbe stata una scaramuccia da poco visto che sul posto sono state costrette a intervenire alcune volanti delle forze dell’ordine che sono riuscite a riportare la calma dopo i tumulti.

“Due giorni fa alle 6 del mattino mega rissa nella sede Rai di Corso Sempione a Milano tra alcune donne delle pulizie. Se le sono date di santa ragione tanto che si è reso necessario l’intervento di alcune volanti delle forze dell’ordine. È proprio il caso di dire che in Rai volano stracci”. Così si legge su Dagospia. Non chiare le cause che hanno innescato la lite furibonda. Sono giorni in cui in Rai c’è parecchio fermento, basti pensare a ciò che è successo nelle scorse ore a Roma. A Ballando con le Stelle è scoppiato il caso Enrico Montesano, che ha provocato un vero e proprio terremoto mediatico.

L’attore, la cui decisione della Rai di arruolarlo come concorrente nel seguitissimo talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci aveva destato fin da subito polemiche e proteste, è stato cacciato. Vale a dire che da ora in avanti non fa più parte della trasmissione ‘danzante’. I piani alti della tv di stato lo hanno allontanato dopo che si è presentato alle prove del programma sfoggiando una maglietta della Decima Mas.

Non appena la notizia ha preso piede, Ballando con le Stelle e Montesano sono stati travolti dalle critiche e dalle proteste. Tantissimi gli utenti che hanno fatto la voce grossa, chiedendo provvedimenti. Persino l’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ha chiesto a gran voce la squalifica dell’attore. In poche ore la Rai ha risolto la faccenda e si è pronunciata sull’accaduto, con una decisione perentoria: Montesano ha avuto un comportamento “inaccettabile”, da qui la scelta di dargli il benservito. In casa Rai non ci si annoia mai.