“Rai punta tutto su De Martino”, 4 programmi per lui e Bar Stella cresce

Stefano De Martino si farà in quattro nei prossimi mesi per la Rai. Questa estate sarà in giro per alcune città italiane con il Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu. Stefano condurrà questo programma musicale in attesa di dedicarsi ai suoi programmi autunnali e tuffarsi in una nuova avventura anche. Dal Summer Hits in poi, insomma, ci saranno ben quattro programmi per Stefano De Martino sulle reti Rai. Non è una novità che Stefano Coletta conti molto sulla conduzione di Stefano per rilanciare la seconda rete e ne è arrivata l’ennesima conferma.

Dagospia ha pubblicato oggi un nuovo appuntamento con le indiscrezioni della rubrica A lume di Candela. Questo si legge in uno dei gossip riportati: “Il direttore dell’intrattenimento Rai Stefano Coletta punta tutto su Stefano De Martino”. Per lui sono pronti ben quattro appuntamenti da oggi in poi. Il primo è come già detto il Tim Summer Hits con Andrea Delogu: insieme presenteranno i cantanti sul palco del festival estivo.

Nei giorni scorsi inoltre Il Fatto Quotidiano ha anticipato l’arrivo di un nuovo show di Stefano De Martino. Si tratta di un format che arriva dagli Stati Uniti d’America e andrà in onda a settembre, ma per ora non si sa altro. Nel primi mesi del 2023 sarà la volta di Stasera tutto è possibile, amatissimo programma di Rai Due. Ma non è finita qui: manca il suo quarto appuntamento sulle reti Rai.

De Martino tornerà con il suo Bar Stella e le puntate saranno molte di più! La nuova stagione di questa trasmissione dovrebbe cominciare a metà novembre prossimo. Andrà in onda sempre in seconda serata, ma la novità riguarda i giorni della messa in onda. Bar Stella diventerà un appuntamento per tre sere su sette della settimana: occuperà la seconda serata del martedì, del mercoledì e del giovedì. Sempre su Rai Due, ovviamente. La nuova edizione andrà in onda per un mese, ma con il triplo impegno settimanale durerà molto di più rispetto alla prima stagione. Dopo tutta questa fiducia che la Rai ha in Stefano, cosa farà lui con il Serale di Amici di Maria De Filippi l’anno prossimo?