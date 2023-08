Rai premia Alessia Marcuzzi, nuovo show in arrivo: retroscena

Alessia Marcuzzi sarebbe a lavoro per una seconda serata in arrivo la prossima primavera: l’indiscrezione.

Con la presentazione dei palinsesti Rai del 7 luglio, è stata resa nota la conferma di Boomerissima, programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi. Il varietà tornerà in onda sul secondo canale, in prima serata, a partire dal 31 ottobre. Gli impegni televisivi della conduttrice, tuttavia, non sarebbero finiti qui.

Alessia Marcuzzi: nuovo progetto in arrivo? L’indiscrezione

Stando a quanto rivelato dal magazine Vero, Alessia Marcuzzi, oltre al già citato Boomerissima su Rai 2, potrebbe occuparsi di una seconda serata in arrivo nella prossima primavera. La conduttrice sarebbe già a lavoro per questo nuovo progetto. Rimane da capire, qualora l’indiscrezione si rivelasse vera, di che tipo di programma possa trattarsi e come si chiamerà. Al momento, non è dato sapere altro.

Le precedenti interviste: futuro televisivo e gossip

Alessia Marcuzzi si era raccontata in un’intervista poche settimane fa, rivelando qualche dettaglio sulla nuova edizione di Boomerissima e non solo. La conduttrice aveva spiegato che la prossima edizione del varietà proverà ad attuare qualche cambiamento per lo scontro generazionale, definendo meglio i boomer e i millenial. Nel corso dell’intervista, Alessia aveva anche rivelato di come avrebbe fortemente voluto, tra i suoi ospiti per il programma, Rick Astley (cantante del famoso brano Never Gonna Give You Up). Tra coloro che un domani vorrebbe ospitare, inoltre, aveva parlato anche di volti appartenenti ad importanti serie tv degli anni ottanta e novanta, quali Magnum P.I. o Charlie’s Angel.

A livello di gossip, invece, Alessia Marcuzzi è stata spesso tirata in ballo per quanto riguarda il travagliato legame tra Belen e Stefano De Martino. Le tante voci sul suo conto avevano recentemente spinto la conduttrice di Boomerissima a dire la sua in un’altra intervista. In questa occasione, si comprese come, probabilmente, Alessia potesse avere molto da dire a riguardo, ma spiegò come chi lavorava con lei non le desse la possibilità di rispondere, poiché non sarebbe riuscita a tenersi. Con l’intervista in questione, Marcuzzi smentì i gossip sul suo conto, dopo averci provato tempo prima via social, anche se in quel caso cancellò tutto.