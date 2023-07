Alessia Marcuzzi: storia con De Martino? “Mi proibiscono di parlare”

La conduttrice parla dei gossip che la vedono inserirsi tra Belen e Stefano, rivelando il motivo per cui non può rispondere

Alessia Marcuzzi è spesso tirata in ballo quando si tratta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. C’è chi è convinto che dietro le molteplici crisi dei due protagonisti della cronaca rosa italiana ci sia proprio un interesse che lui proverebbe per l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi. C’entra davvero qualcosa Alessia? Questi gossip non le danno pace e, in una nuova intervista per Repubblica, decide di rompere il silenzio.

In realtà, aveva già cercato di farlo sui social network, ma la Marcuzzi ha poi cancellato tutto. Oggi spiega effettivamente perché non ha mai parlato di questo gossip che la vede inserirsi tra Belen e Stefano.

“Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”

Dunque, la Marcuzzi avrebbe molto da dire sulla questione, eppure chi lavora con lei non le dà la possibilità di rispondere. Questo perché non riuscirebbe a tenersi. Ora, però, questa dichiarazione alimenterà la curiosità di chi segue con attenzione i gossip che riguardano Belen e Stefano, i quali sembrano essere ormai arrivati a un punto di rottura definitivo. C’è da dire che in questo modo ha anche ufficialmente smentito i gossip, in quanto parla di “notizie assurde” che circolano sul suo conto.

Alessia Marcuzzi, la rinascita: dall’arrivo in Rai alle nuove consapevolezze

Dallo scorso anno Alessia Marcuzzi è diventata il volto di Boomerissima, sbarcando sulle reti Rai. Dal 31 ottobre 2023 tornerà in onda con il programma su Rai 2, pronta a mettere in scena ancora la sfida tra boomer e millennial, da appassionata degli anni ’80 e ’90. In fondo, la conduttrice si sente una boomer.

È stata lei a inventarsi questa trasmissione con Fabrizio Biggio, il quale è sposato con sua cugina, e con Valerio Palmieri. A detta sua, il momento più bello della televisione è proprio quello legato alla creazione.

Ma cosa caratterizza Alessia Marcuzzi? Lo spiega lei stessa:

“Come persona? Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia… Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri”

La conduttrice spiega che alle donne viene sempre chiesto qualcosa in più e finiscono sempre per essere giudicate, un po’ su tutto. In particolare, si riferisce alla sua situazione familiare. Ha avuto due figli, Tommaso e Mia, con due uomini diversi. Il primo è nato dalla sua storia d’amore con Simone Inzaghi, la seconda l’ha avuta da Francesco Facchinetti.

Per questo ha più volte ricevuto delle critiche, eppure se fosse un uomo non ci sarebbero stati tutti questi problemi. Per questo la Marcuzzi sente di non dover rispondere sulle sue scelte personali. Certo, non può fare lo stesso discorso sul piano lavorativo. Infatti, sulla sua carriera è pronta a ricevere critiche. “Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto”, afferma.

A un certo punto della sua carriera, Alessia Marcuzzi ha deciso di dare una svolta a tutto. Ha lasciato Mediaset, si è presa qualche tempo per sé e poi è arrivata in Rai. Non voleva più accettare programmi che non sentiva suoi. Sentiva di voler cambiare, in quanto le mancava la parte creativa. Nel frattempo, è diventata anche un’imprenditrice.

Tra brand di creme e borse, ha pensato bene di crearsi un altro lavoro, così da poter un giorno lasciare delle aziende ai suoi figli. Oggi Alessia si dice fiera di ciò che ha costruito con le 33 persone che lavorano al suo fianco.

Intanto, sua figlia Mia sogna di diventare un’attrice. Prima, però, deve andare bene a scuola e studiare. Ciò che sogna per lei la Marcuzzi è che sia una donna libera.

Qualche anno fa, la Marcuzzi ha iniziato ad andare in analisi, cosa che l’ha aiutata parecchio. In particolare, la aiuta a gestire il fatto che non si può piacere a tutti, acquistando sicurezza in se stessa.

Oggi ha imparato che si può stare da soli e che non si deve mai dipendere da un uomo. Nel frattempo, ha instaurato un bel rapporto con i social, dove vende i suoi prodotti. Certo, non mancano gli hater, che “vanno disarmati”. Ma svela di essere diventata amica “di due o tre donne che scrivevano cattiverie”.