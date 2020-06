Rai, nuovi casi di Covid in azienda: tensione. Parla il consigliere del Cda

Rai, nuovi casi di Covid in azienda: sale la tensione. Parla il consigliere del Cda Riccardo Laganà

Sale l’allerta in casa Rai. Nelle ultime ore sono stati riscontrati nuovi casi di contagio di Covid-19 nel centro di produzione di Saxa Rubra. Dalle prime notizie pare che le persone interessate siano due coordinatori tecnici e due tecnici. A dare conferma dell’indiscrezione è stato il consigliere del Consiglio di Amministrazione del servizio pubblico Riccardo Laganà, che è intervenuto sulla sua pagina Facebook, facendo sapere che il fatto è stato rilevato dall’apposita task force che da settimane è impegnata per far sì che l’azienda possa tornare a lavorare secondo le normali consuetudini pre-coronavirus.

Coronavirus, nuovi casi a Saxa Rubra in Rai

Le redazioni che più sono in allarme in queste ore sarebbero quelle di Rai News e del Tgr. Laganà, a tal proposito, ha dichiarato che ad ogni modo “le raccomandazioni rimangono le stesse: massima cautela e rispetto delle disposizioni aziendali.” La situazione, attualmente, non sarebbe critica ma sotto controllo. Tuttavia, sottolinea sempre il consigliere del Cda, è opportuno mantenere alta la guardia. Dunque, se la vicenda non assumerà risvolti inaspettati, non dovrebbe causare stop a programmi e trasmissioni, come invece capitato nel pieno dell’emergenza sanitaria. Da rimarcare che a differenza del periodo in cui il coronavirus ha aggredito violentemente il Bel Paese, oggi sono state predisposte misure cautelative più organizzate e strutturate, utili per prevenire situazioni incontrollabili.

Sono a conoscenza, di alcuni casi di positività da Sars-Cov-2 (Covid-19) riscontrati presso il CPTV di Saxa Rubra….

Contagi in Rai, lo stop in piena emergenza sanitaria di Domenica In e Chi l’ha Visto?

Sono stati diversi i programmi del piccolo schermo che hanno dovuto chiudere i battenti a causa del Covid-19. Alcuni per motivi di cautela, altri per questioni legate proprio ai contagi delle redazioni. I due casi più emblematici sono stati quelli di Domenica In (Rai Uno) e di Chi l’ha visto? (Rai Tre). Entrambe le trasmissioni, per un lasso di tempo, non hanno potuto andare in onda proprio perché gli addetti ai lavori erano entrati in contatto con persone poi risultate positive al coronavirus tramite l’esame del tampone. Lo spettro ora si è ripresentato, ma fa un po’ meno paura grazie alla garanzia di controlli e di misure preventive più efficaci.