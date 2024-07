Rai, notizia shock: la presidente Marinella Soldi dà le dimissioni

Shock improvviso per la Rai. E’ stata difatti diffusa la notizia che la Presidente Marinella Soldi abbia rassegnato le dimissioni con una lettera indirizzata al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. A partire dal 10 agosto abbandonerà il suo ruolo attuale ed andrà a lavorare per un’emittente concorrente. Scopriamo meglio tutti i dettagli in merito.

Con una lettera indirizzata a Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, l’attuale Presidente della Rai Marinella Soldi ha annunciato le sue dimissioni. La decisione, come spiegato in una nota di Viale Mazzini, è dovuta a motivi personali e professionali non specificati. A partire dal 10 agosto, quindi, la Presidente non lavorerà più per l’emittente televisiva italiana. La notizia è stata comunicata ai vertici aziendali e verrà formalizzata nella riunione del consiglio di amministrazione prevista per la prossima settimana.

Marinella Soldi passerà alla BBC

Marinella Soldi non ha tuttavia chiuso del tutto con il mondo della televisione. Passerà difatti ad un’emittente straniera, precisamente inglese. Sul sito ufficiale della Rai è stato diffuso in tarda mattinata un comunicato che informa che la Presidente è stata nominata consigliere non esecutivo del Commercial Board della BBC dal 1 settembre 2024, dopo essere entrata nel Consiglio principale del gruppo nel settembre 2023. Insieme a Damon Buffini, Marinella Soldi sarà il secondo membro non esecutivo a far parte sia del Consiglio principale della BBC che di BBC Commercial. I consiglieri di BBC Commercial sono nominati dal Consiglio della BBC su proposta del Comitato per le Nomine che comprende Dr Samir Shah, Presidente della BBC, e Sir Damon Buffini, Presidente del Consiglio BBC Commercial. BBC Commercial è una controllata della BBC.

Soldi vanta una vasta esperienza nel settore dei media e della televisione, sia in Italia che nel Regno Unito. Sia Damon Buffini che Samir Shah, il Presidente della BBC, si sono definiti felici di poter collaborare con Marinella, considerando il suo contributo prezioso. Sicuramente, invece, per la Rai sarà una grossa perdita. Non è un momento semplice per l’emittente italiana, che ha anche dovuto dire addio ad alcuni dei suoi volti più noti come Amadeus che ha deciso di passare a Discovery come già precedentemente aveva fatto Fabio Fazio.