Rai “Meloni” acquista pure Briatore: ufficializzato il suo nuovo show

The Apprentice, versione italiana dell’omonimo show americano, sta per tornare a distanza di dieci anni dall’ultima edizione. A dare l’annuncio, nella giornata di mercoledì 4 ottobre, è stato il conduttore del programma, nonché Flavio Briatore, che sul suo profilo Instagram ha rivelato alcuni dettagli.

The Apprentice, nuova edizione: i dettagli

A vestire i panni del Boss sarà ancora una volta lo stesso Briatore, il quale ha spiegato con un video via social le modalità di partecipazione per gli aspiranti concorrenti della nuova edizione di The Apprentice. In primis bisogna avere un età compresa tra i 19 e i 35 anni e, coloro che sono interessati dovranno inviare il proprio curriculum all’indirizzo email comunicato proprio da Briatore.

In seguito sono arrivati alcuni dettagli sulla messa in onda. The Apprentice ripartirà nella primavera 2024, ma non più su Sky Uno, come accaduto per la precedente edizione. La terza edizione dello show, infatti, verrà trasmessa su Rai 2. “Chi non manda il curriculum, è fuori!” ha concluso Briatore, riprendendo in parte una frase celebre dello show. A giudicare dai commenti dell’utenza sotto il post, sembrerebbe esserci un certo entusiasmo per il ritorno di The Apprentice, la cui messa in onda è distante solo qualche mese.

Come funziona The Apprentice

Il programma The Apprentice, nelle sue due edizioni, aveva visto aspiranti uomini e donne d’affari intenti a superare diverse prove manageriali, al fine di poter avere la possibilità di lavorare alle dipendenze di Flavio Briatore per almeno un anno e con uno stipendio a sei cifre. I candidati venivano divisi in due squadre e per ogni prova veniva eletto un team leader per ciascuna, con il compito di coordinare l’operato dei compagni. La squadra vincitrice della prova decisa dal Boss avrebbe ricevuto come premio un momento di svago, mentre quella perdente si sarebbe sottoposta ad un duro colloquio con il Boss, dove almeno uno dei concorrenti sarebbe stato eliminato.

