Rai-Mediaset, show annunciati e mai in onda: epurati e dimenticati

Chi li ha visti? Non si tratta di uno spin off della storica trasmissione di Federica Sciarelli, bensì dei programmi annunciati da Rai e Mediaset durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024 e mai andati in onda. La lista degli show che sono finiti nel dimenticatoio non è cortissima. A fornirla DavideMaggio.it, che ha passato ai raggi x gli annunci di Pier Silvio Berlusconi e dei vertici di Viale Mazzini sottolineando che parte delle novità proposte la scorsa estate ai telespettatori sono state dimenticate in qualche meandro televisivo irrintracciabile.

Il titolo emblema dei programmi non realizzati è La Talpa visto che non è la prima volta che viene annunciato per poi essere non realizzato. Nelle ultime settimane, proprio come un anno fa, fonti ‘sicure’ hanno affermato che nel 2024/2025 il programma tornerà davvero in onda. Meglio non mettere la mano sul fuoco alla luce di ciò che è accaduto negli ultimi anni.

Niente da fare pure per Temptation Island Winter. Maria De Filippi era pronta per confezionarlo e aveva individuato l’Egitto come meta ideale in cui girare d’inverno. Poi è scoppiata la guerra in Medio Oriente e ovviamente si è bloccato tutto. La scorsa estate era pure stato annunciato uno show evento di Orietta Berti. Lo si sta ancora aspettando. Non pervenuto nemmeno Felicissima sera di Pio e Amedeo.

Su Canale 5 andato in fumo anche il raddoppio di Zelig in primavera. Sul fronte fiction, sempre per quel che riguarda l’ammiraglia Mediaset, non è uscita la seconda stagione di Storia di una famiglia perbene.

Ed Enrico Papi con Tilt? Era stato annunciato su Italia 1. E niente, non lo si è visto. In questi giorni il conduttore sta lanciando clip promozionali del programma. Chissà che venga ripescato a breve. Finito nel dimenticato Verità Nascoste di Gianluigi Nuzzi, atteso su rete 4.

Spostandosi su ‘Mamma Rai, ad essere state rinviate sono state le fiction Brennero, Gerri, Kostas e soprattutto Don Matteo 14.

Infine, guardando in casa La7, Lingo non è stato riproposto nonostante da palinsesto fosse previsto a gennaio 2024. Inizialmente doveva essere sostituito da Chi Vuol Essere Milionario?. Invece Cairo alla fine ha scelto di piazzare il solito telefilm a far da traino al tg.