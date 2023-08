Rai-Mediaset, gli show 2022/23 più visti: Maria nemmeno sul podio

Tempo di bilanci televisivi. Quali sono stati i programmi più visti della stagione 2022/2023? Escludendo gli eventi sportivi, ai primi posti si trovano solo programmi di Rai Uno. Pure la regina di Mediaset, Maria De Filippi, non raggiunge il podio. Al primo posto, scontata la presenza del Festival di Sanremo. Quest’anno il Biscione ha provato persino a fare controprogrammazione mandando in onda in prime time su Canale Cinque le trasmissioni di punta. Amadeus non ne ha risentito. E infatti ha raggiunto in media 10.6 milioni di italiani e uno share pari al 63.4%.

A seguire le amatissime fiction di Rai Uno. Il secondo programma più visto dell’anno sulla tv generalista è stata la serie Le indagini di Lolita Lobosco. Srotolata in sei puntate ha avuto 5.292.000 spettatori medi e il 28.6% di share. Medaglia di bronzo per un’altra fiction in onda sull’ammiraglia della Tv di Stato, Fiori sopra l’inferno: tre puntate in onda a febbraio con 4.767.000 spettatori ed il 25% di share.

I programmi più visti nel 2022/2023: classifica dal quarto al decimo posto

Medaglia di legno per la seconda stagione di Mina Settembre che ha allietato il pubblico di Rai Uno attraverso dodici puntate in onda lo scorso ottobre e novembre: 4.709.000 spettatori medi e share del 26.6%. Tali dati confermano una volta di più che le serie tv, per loro caratteristica intrinseca, sono in grado di fidelizzare. E lo spettatore, una volta fidelizzato, non rinuncia a vedere il prodotto. Certo bisogna riuscire a interessare una buona fetta di spettatori perché le fiction hanno alti costi di produzione.

Mediaset da anni cerca di alzare l’asticella proponendo su Canale Cinque serie tv che, però, al momento, non hanno dato i risultati sperati (se per vent’anni hai dato da ‘mangiare’ al tuo pubblico pane GF Vip, Domenica Live, La Pupa il Secchione etc etc, poi è dura far digerire prodotti più complessi).

Tornando alla classifica dei programmi, al quinto posto ecco ‘Queen Mary’ con C’è posta per te che ha avuto 4.419.000 spettatori medi, share del 27%. Al sesto posto un’altra fiction Rai, Che dio ci aiuti 7, capace di interessare 4.345.000 spettatori, share del 22.8%. Settimo posto per Cinque minuti di Bruno Vespa (4.161.000 spettatori medi, 21.6%). In questo caso però si tratta di una striscia brevissima posizionata tra il Tg1 delle 20 e l’access prime time, cioè una fascia seguitissima. Insomma, per farla breve: in quella slot avrebbe fatto bene qualsiasi programma.

Ottavo posto per Amici, ancora con la De Filippi, che ha avuto 4.121.000 spettatori medi, 27.5% di share. Nono Tú sí que vales con 4.041.000 spettatori, 28.14% di share. A chiudere la top ten, Un passo dal cielo 7 con 3.987.000 spettatori, 22.5% di share.

Ricapitolando, ecco la griglia dei dieci programmi più seguiti del 2022/2023: