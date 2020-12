Rai: Isoardi, nubi sul futuro in tv. Canale 5: Maria, lo ‘sgarro’ della d’Urso

Assume contorni sempre più sfumati e quindi meno definiti il futuro prossimo di Elisa Isoardi in Rai. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, come fa sapere Dagospia, avrebbe dovuto prendere il timone del remake di Check up (trasmissione storica del servizio pubblico ideata da Biagio Agnes). Tuttavia pare che attualmente sia tutto in stand by. Il portale di Roberto D’Agostino aggiunge – previo vaglio di fonti sicure- che il programma per ora non figura nei palinsesti Rai di dicembre e nemmeno in quelli di gennaio. Insomma, sembra che Elisa, dopo il percorso a Ballando con le Stelle 2020, dovrà rimanere parcheggiata ai box. Resta da capire per quanto.

Spostandosi sul fronte Mediaset, nella giornata di domenica 29 novembre non è passata inosservata l’ospitata di Gilles Rocca, che la settimana prima aveva trionfato a Ballando con le Stelle, a Domenica Live. Dagospia parla di ‘sgarro’, vale a dire di “dispetto”, fatto da Barbara d’Urso a Maria De Filippi che poche ore prima aveva trionfato negli ascolti con numeri bulgari accaparrati dalla finale di Tu Si Que Vales. Nessuna ospitata né menzione relativa al talent dei record di Canale 5 nei salotti ‘d’ursiani’. Si è preferito puntare su Rocca, cioè sul vincitore dello show ‘concorrente’, appunto

Tornando dalle parti di Viale Mazzini, sempre affidandosi a Dagospia, pare che I Soliti Ignoti di Amadeus abbiano riscontrato di recente qualche difficoltà nell’avere in studio volti celebri. Motivo? Presto detto: è diventato più difficile chiudere i contratti con i vip. Perché? Sembra che siano stati tagliati i cachet. Di che cifra stiamo parlando? “Una somma da quasi ‘figuranti’: 500 euro lordi. Molti rispondono “no grazie””.

Sempre dalla Rai giunge un altro sussurro, anzi due: ci sarebbe una “signorina” che scalpita nell’ombra per prendere il posto della ‘dimissionaria’ Mara Venier, che il prossimo anno, salvo ripensamenti dell’ultima ora, dovrebbe abbandonare il programma domenicale. Altra chicca relativa a Domenica In è quella che dice che Renato Zero, ospite della ‘Zia’ la scorsa festività, non abbia avuto alcun compenso. Insomma, niente cachet.

La generosità dell’artista romano la si deve alla forte amicizia che da anni condivide con Mara.