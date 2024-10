Rai ha chiesto la testa di Alan Friedman a Ballando: “Fatti gravi”

Sarebbe avvenuto un episodio grave nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle poco prima dell’inizio della quarta puntata in onda sabato 19 ottobre 2024. Protagonista Alan Friedman per cui la Rai e/o la produzione del programma avrebbero chiesto la cacciata tramite una lettera. A svelare lo spinoso retroscena è stato l’esperto televisivo Davide Maggio che prima ha scritto un tweet e poi ha confezionato una diretta notturna su Instagram svelando cosa sarebbe accaduto e assicurando che l’episodio in questione gli è stato confermato da fonti sicure.

Alan Friedman, la Rai avrebbe chiesto la sua eliminazione

“Ho la sensazione che uscirà Friedman. Mi auguro che Milly sveli il vero motivo dell’uscita, altrimenti lo dirò io”. Così Maggio in un tweet poco prima dell’inizio della diretta. Come è noto il giornalista non è uscito. Al ballottaggio ha avuto la meglio su Sonia Bruganelli, la quale, però, si è salvata in corner venendo ‘graziata’ dalla wild card di Sara Di Vaira. Terminato il quarto appuntamento della trasmissione, Maggio ha fatto una diretta Instagram spiegando che cosa lo abbia portato a scrivere il tweet.

Così il giornalista riferendosi ad Alan Friedman:

“Quello che è accaduto è successo davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare. Ho deciso di fare quel tweet nel momento in cui ho saputo che è arrivata una lettera di richiamo da parte della Rai o della produzione. La Rai aveva saputo ciò che era accaduto e aveva chiesto che il concorrente fosse fatto fuori questa sera, punto. Il far fuori un concorrente non presuppone il raccontare quello che è accaduto. Quindi ho pensato che quanto scritto da me nel tweet possa aver in un certo modo fatto cambiare il corso delle cose”.

Dunque, secondo Maggio, i piani alti della Rai e/o di Ballando con le Stelle hanno chiesto la testa del giornalista, ma poi ci sarebbe stato un dietrofront. Ma perché si sarebbe addirittura arrivati a mandare una lettera di richiamo al concorrente? Perché questo avrebbe avuto un atteggiamento tutt’altro che irreprensibile nei confronti di una donna che lavora nello staff di Ballando con le Stelle. Sarebbe accaduta una “cosa bella forte”, dove i toni si sarebbero fatti incandescenti. Sempre Maggio:

“C’è stato uno scontro molto forte tra Alan Friedman e una donna dello staff di Ballando. Ed è stata una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone è stata una cosa bella forte. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo. Poi è stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato”.

Maggio ha assicurato che quanto scritto corrisponde a verità e che ha deciso di raccontarlo per correttezza verso il pubblico. Inoltre ha aggiunto che si augura che quel che è successo possa divenire di pubblico dominio in modo tale che se ne parli in quanto Ballando, essendo un programma della tv pubblica, “dovrebbe dar conto di un fatto del genere”. Insomma, pare che ci sia stato qualcosa di grave. Fatto sta che per il momento Friedman è in gara, così come la Bruganelli che, dopo aver ottenuto la wild card, ha vinto lo spareggio con I Cugini di Campagna che sono stati eliminati.