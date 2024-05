Rai: gran rifiuto di Isoardi e De Martino pronto per il botto Sanremo

La Rai, che è in ebollizione per una serie di mosse dimenticabili da parte della dirigenza, tra mille difficoltà sta pianificando la prossima stagione televisiva. Alberto Dandolo, giornalista esperto di retroscena del piccolo schermo, sulle colonne del magazine Oggi ha rivelato un paio di operazioni che i piani alti di Viale Mazzini stanno provando a portare a termine. Una riguarda il “golden boy” Stefano De Martino, l’altra Elisa Isoardi, la quale, però, avrebbe rifiutato la proposta recapitatale.

Per quel che riguarda l’ex marito di Belen Rodriguez, c’è in corso un braccio di ferro tra la Rai e Banijay per affidargli le redini di Affari Tuoi, rimasto orfano di Amadeus. La tv di Stato vorrebbe il conduttore campano alla guida, la casa di produzione no in quanto vorrebbe puntare su una figura che ha già dimestichezza con i quiz show, ad esempio Marco Liorni. De Martino, nonostante tutto, sarà il nuovo conduttore di Affari Tuoi, assicura Dandolo.

Ma la notizia importante non sarebbe questa. Riguarderebbe Sanremo: “Si parla con insistenza di una sua co-conduzione del Festival 2025”, si legge sempre sul magazine Oggi che aggiunge che De Martino “si starebbe già portando avanti con incontri e riunioni anche informali, non ultimo quello nel privé di un famoso hotel”. L’ipotesi è che all’ex allievo di Amici gli si potrebbe cucire addosso un ruolo da comprimario. Magari potrebbe fungere da spalla a Carlo Conti. Dandolo ha inoltre rivelato che De Martino avrebbe chiesto un “contratto blindato”, laddove l’operazione si concludesse.

Capitolo Elisa Isoardi. Alla conduttrice piemontese, la dirigenza di Viale Mazzini avrebbe proposto di timonare un programma quotidiano nel tardo pomeriggio di Rai Due. Trattasi di una collocazione assai rischiosa che prevede lo scontro con La vita in diretta, Pomeriggio Cinque e Geo. L’ex compagna di Salvini avrebbe però rifiutato l’offerta, anche perché pare che sia sicura che le verrà affidata una trasmissione sull’ammiraglia della tv pubblica. A Linea Verde Life, programma che attualmente guida, dovrebbe essere invece sostituita da Tinto.

“Elisa avrà un suo spazio di tutto rispetto e sulla rete ammiraglia a partire dal prossimo autunno”, ha assicurato Alberto Dandolo. Dunque, se le indiscrezioni dovrebbe rivelarsi corrette, nella prossima stagione la Isoardi continuerà ad andare in onda su Rai Uno, canale in cui dovrebbe sbarcare anche De Martino, che farebbe il grande passo sull’ammiraglia.