Rai, fumata ‘Bianca’: c’è il sostituto di Berlinguer, ecco chi è

Nuove manovre in casa Rai. Emerge il nome del sostituto di Bianca Berlinguer nella prima serata di Rai 3 e non solo. Tutti i dettagli.

La nuova Rai si starebbe preparando ad importanti manovre, con il recente annuncio dei nuovi palinsesti che ha lasciato aperti alcuni interrogativi. Il possibile ritorno di Massimo Giletti a Viale Mazzini, dove ha lavorato per quasi trent’anni, e il sostituto di Bianca Berlinguer sono tra questi. Qualcosa, però, si starebbe muovendo per dare a queste domande una risposta concreta.

Chi al posto di Bianca Berlinguer? Lo scenario

Con l’addio di Bianca Berlinguer, lo spazio della prima serata di martedì su Rai 3 non ha ancora trovato un nuovo padrone. Come riportato da Repubblica, pare che i capi azienda Roberto Sergio e Giampaolo Rossi siano sempre più propensi a scendere a patti con Giuseppe Conte che vorrebbe Peter Gomez in quella fascia di palinsesto.

“Quel posto spetta a noi” sarebbe stato il messaggio del leader del M5S. Sembra che, in caso di mancata concessione, il partito possa smettere di votare a favore del CdA. Proprio per questo, non sarebbe da escludere che il nome del conduttore possa essere comunicato già durante la riunione del 25 luglio.

Il ritorno di Massimo Giletti in Rai

Le novità non sarebbero finite qui. Sembrerebbe, infatti, siano in corso i lavori per riportare Massimo Giletti a Viale Mazzini. Dopo un misterioso avvistamento negli studi Rai qualche settimana fa, si erano ricorse alcune voci secondo cui il vicepremier Matteo Salvini si stesse muovendo per riportarlo in quella che, per molti anni, è stata la sua casa. Si era parlato anche di un possibile ritorno con un nuovo format a partire da settembre o, al massimo, da inizio 2024.

Durante la presentazione del palinsesto, Roberto Sergio aveva messo un punto, o quasi, alle voci sul conduttore di Non è l’Arena. Oggi, tuttavia, si parla di un possibile ritorno in Rai con una prima serata a partire da gennaio. Il motivo sarebbe da ricercarsi nei pochi conduttori d’area a disposizione in grado di reggere il confronto con gli epurati. Rimane da capire se gli scenari sopra descritti possano effettivamente concretizzarsi. È probabile che i prossimi giorni siano decisivi.

Le recenti manovre Rai: la cancellazione della striscia di Facci

Tra le recenti manovre della nuova Rai, non si può non dimenticare la cancellazione della striscia informativa di Filippo Facci. Finito nella bufera a causa di una frase infelice sul caso che vede coinvolto Leonardo Apache La Russa, a Viale Mazzini si erano presi dei giorni per accurate riflessioni. Alla fine si è optato per lo stop prima ancora dell’inizio.