Rai, fiction e serie tv 2020-2021: tutte le conferme e le novità

La Rai continuerà a puntare sulle fiction anche nella prossima stagione televisiva. Lo hanno annunciato i vertici dell’azienda oggi 16 luglio 2020, durante la presentazione dei palinsesti. Dunque, dopo lo stop ai set causato dall’emergenza sanitaria, si riparte. E lo si fa in modo deciso e convinto tra riconferme e novità. Per quel che riguarda Rai Uno, per l’autunno, ci sono in scaletta tre nuove serie tv poliziesche. Una è “Io ti cercherò”, con protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di un ex poliziotto che indaga sull’apparente suicidio del figlio. Al suo fianco ci sarà un’ex-collega (Maya Sansa). Ecco poi “Gli orologi del diavolo”, una co-produzione spagnola con Giuseppe Fiorello. Verrà trattata la storia vera di un meccanico nautico che ha a che fare con il narcotraffico. La terza fiction è “Vite in fuga”, con Claudio Gioè, Anna Valle e Tecla Insolia. In questo caso si vira sul genere thriller famigliare che intreccerà elementi della finanza.

Fiction di Rai Due autunno

Su Rai Due tornerà con la quarta stagione “Rocco Schiavone”, con Marco Giallini. Spazio poi alle novità. Una è “Mare fuori”, un coming of age, nel contesto di un Istituto Penale Minoril. Altro prodotto inedito atteso è “L’Alligatore”, trasposizione del ciclo di romanzi noir di Massimo Carlotto.

Fiction RaiPlay autunno

Raiplay continua nell’obiettivo di ricercare e proporre prodotti originali. Ecco quindi “Mental”, serie tv che avrà per protagonisti un gruppo di ragazzi con problemi psichiatrici che affronteranno le croci e le delizie del periodo adolescenziale. Sarà poi la volta di “Nudes”, che porrà il focus sulle immagini e i video che circolano sui social, con tutte le problematiche connesse al caso.

Fiction Rai 2021

Tra le novità spicca “Il commissario Ricciardi” con Lino Guanciale e la regia di Alessandro D’Alatri. L’opera è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ed è un poliziesco in costume, ambientato nella Napoli degli anni ‘30. Ci sarà poi “Mina Settembre” di Tiziana Aristarco con Serena Rossi nei ruolo di una assistente sociale nel Rione Sanità di Napoli. Dunque ecco “La fuggitiva” di Carlo Carlei, con Vittoria Puccini che vestirà i panni di una donna costretta a combattere per suo figlio. Altra novità è “Lolita Lobosco” di Luca Miniero e con Luisa Ranieri, vicequestore che torna nella sua Bari per affrontare il suo passato. “Makari” vedrà protagonista Claudio Gioè in un poliziesco ambientato nella riserva dello Zingaro in Sicilia. Largo quindi al biopic “Leonardo” sul tema del genio vinciano interpretato da Aidan Turner e a “Esterno notte”, serie di Marco Bellocchio sul caso Aldo Moro.

Fiction Rai confermate con nuove stagioni

Le fiction che già hanno allietato i telespettatori e che torneranno con nuovi episodi sono “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero, “Il paradiso delle signore”, la seconda stagione di “Nero a metà”, “L’allieva 3”, “Che Dio ci aiuti 6”, e “Un passo dal cielo”. Ci sarà anche la seconda stagione de “La compagnia del cigno”. Queste ultime saranno messe in onda nel 2021, quando sbarcherà anche in tv anche la terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”. Infine è previsto il ritorno de “Il commissario Montalbano” con nuovi episodi.

Rita Levi Montalcini e Chiara Lubich: le storie

Due i Tv Movie in scaletta. Il primo “Rita Levi Montalcini” di Alberto Negrin con protagonista Elena Sofia Ricci. Cristiana Capotondi invece vestirà i panni di “Chiara Lubich”, storia dell’insegnante e presidente del Movimento dei focolari. In arrivo anche “Questo è un uomo”, docu-fiction per omaggiare la vita dello scrittore Primo Levi.