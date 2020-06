Il giovane Montalbano: Michele Riondino rifiutò il ruolo, decisivo Camilleri

Il giovane Montalbano, l’attore Michele Riondino aveva detto no: decisivo l’incontro con Andrea Camilleri

Confrontarsi con un mostro sacro come Il commissario Montalbano e il suo perfetto interprete Luca Zingaretti non è stato facile per Michele Riondino, protagonista de Il giovane Montalbano. All’inizio l’attore pugliese aveva deciso di rifiutare il ruolo nella fiction che racconta le avventure giovanili di Salvo. Ma poi qualcosa è cambiato: tante le insistenze del produttore ma è stato decisivo soprattutto l’incontro tra l’attore e Andrea Camilleri, lo scrittore che ha creato Montalbano e che ha seguito passo dopo passo le due fiction nate dai suoi romanzi. Proprio in una recente intervista rilasciata a La Repubblica Riondino ha spiegato come è riuscito a cambiare idea e ad indossare i panni del noto Commissario.

Il giovane Montalbano: il retroscena di Michele Riondino

“Il produttore Carlo Degli Esposti ha dovuto insistere, all’inizio avevo rifiutato. Ero intimorito, Montalbano aveva avuto un tale successo che mi sembrava un rischio enorme. Carlo non mollò ed io posi delle condizioni: di confrontarmi con Camilleri perché mi spiegasse bene il ruolo e di rispettare la lingua siciliana. Poi incontrai Luca Zingaretti”, ha ricordato Michele Riondino nell’intervista concessa al quotidiano. Il 41enne si è così recato nella casa dello scrittore a Monte Amiata ed è riuscito a scoprire tutti i segreti del personaggio che si apprestava ad interpretare per la prima volta. “Un incontro bellissimo: mi spiegò tutto quello che da lettore ero curioso di sapere: dal legame difficile col padre al rapporto pessimo con le donne. Nasce da lontano, dalla morte della madre: è stato come se gli avessero strappato un arto“, ha confidato.

Grande successo per Il giovane Montalbano di Riondino

La prima stagione de Il giovane Montalbano è andata in onda nel 2012 mentre la seconda nel 2015. Da anni si parla di una terza stagione ma al momento non ci sono conferme. “Il successo della serie sorprese anche noi ma dimostra il legame stretto del pubblico col mondo dello scrittore”, ha precisato Michele Riondino, di recente diventato papà per la seconda volta.