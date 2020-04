Michele Riondino di nuovo papà, nata seconda figlia: il dolce annuncio

By

Michele Riondino di nuovo papà, è nata la seconda figlia con la compagna Eva: l’annuncio su Facebook

Michele Riondino è diventato di nuovo papà! L’attore ha annunciato la nascita della sua secondogenita tramite Facebook, dove ha pubblicato anche un tenerissimo scatto della nuova arrivata tra le braccia di mamma Eva. La compagna dell’attore ha dato alla luce la piccola Irma, l’ultima arrivata in casa Riondino. La coppia ha già una figlia, Frida, nata nel 2014 e che da oggi sarà la sorella maggiore. L’annuncio della nascita della seconda figlia è arrivata dal profilo Facebook dell’attore, insieme a una bellissima ed emozionante dedica alla sua compagna che lo ha reso padre. Parole piene d’amore e di gratitudine dopo aver vissuto per la seconda volta l’emozione più bella che una coppia possa condividere.

Michele Riondino e Eva genitori per la seconda volta, la dedica dell’attore alla compagna

Riondino ha prima postato la foto di cui abbiamo parlato in apertura. La piccola Irma tra le braccia di mamma Eva, che mostra un bellissimo sorriso. E ha aggiunto queste parole: “Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa”. Poco fa ha postato una nuova foto, questa volta c’è solo la compagna Eva ed è a lei che ha dedicato altre bellissime parole d’amore. Queste: “Averti incontrata e conquistata è stata la fortuna della mia vita vita mia”. Michele Riondino e Eva si sono conosciuti sul set de Il giovane Montalbano, dove lui ha recitato nel ruolo del commissario a inizio carriera e lei era nello staff dei make up artist.

Michele Riondino, la compagna Eva ha partorito la loro seconda figlia Irma

La compagna di Michele Riondino è infatti diplomata all’Accademia Altieri Moda e Arte di Roma con indirizzo Trucco estetico e cine-teatrale. Riondino ha lasciato la sua Puglia per trasferirsi a Roma e frequentare invece l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Ha esordito in Distretto di polizia e oggi la sua carriera tra cinema e televisione conta numerosi lavori.