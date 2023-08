Rai e Mediaset, pagelle conduzioni estate: top e sonori flop

Come sono andati i conduttori dei programmi estivi in onda su Rai e Mediaset? Come è noto nel periodo che va da giugno a settembre le novità sul piccolo schermo si contano sulle dita di una mano. Qualcosina di nuovo, però, si è visto nella tv generalista zeppa di repliche. Tra riproposizioni di film triti e ritriti e di fiction (eclatante il caso Rai che manda in onda intere stagioni di serie tv, stimolando non di rado le proteste degli utenti), si sono distinti più o meno egregiamente alcuni personaggi.

– Dopo tantissimi anni la showgirl piemontese è tornata alla conduzione, dirigendo il ‘traffico’ di Il programma, a differenza di quanto mormorato da qualcuno prima della messa in onda, è ben fatto e meriterebbe una seconda stagione. E Alba ‘nazionale’ come se l’è cavata? Non male. Certo non è Maria De Filippi, ma non ha sbrodolato. Chi pensava che prevalesse il suo ‘ego’ si è sbagliato. Si è limitata ad una conduzione asciutta che ha premiato. Marco Liorni – Anche quest’anno è tornato al timone di Reazione a Catena. Ormai nel programma si trova che è una meraviglia. Solare, simpatico al punto giusto e professionale. Stile Rai. Voto 7.5, certezza!

Quest’estate sono state trasmesse da Italia Uno e Rai Due le nuove stagioni di Battiti Live e del Tim Summer Hits.