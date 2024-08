Rai e Mediaset, nuova stagione: la data di inizio di tutti i programmi

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione televisiva. Con l’arrivo di settembre, come ogni anno, riprenderà la messa in onda dei programmi di punta di Rai e Mediaset. Ecco chi parte prima e chi invece avrà qualche giorno in più di vacanza.

Quando iniziano i programmi di Rai Uno

Il primo ad aprire i battenti sarà Stefano De Martino. Conti inizia il 20 settembre, Milly Carlucci parte il 28 settembre. Tutte le date di inizio.

2 settembre: Affari tuoi con Stefano De Martino.

9 settembre: Unomattina di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla; Storie italiane con Eleonora Daniele; È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici; La vita in diretta con Alberto Matano; La volta buona di Caterina Balivo; Cinque Minuti di Bruno Vespa

10 settembre: Porta a Porta, sempre con Bruno Vespa.

15 settembre: Mara Venier con Domenica In e Francesca Fialdini con Da Noi… a ruota libera.

20 settembre: Tale e quale show di Carlo Conti.

28 settembre (fino al 21 dicembre): Ballando con le stelle con Milly Carlucci.

3 novembre: L’Eredità con Marco Liorni.

15 novembre: Antonella Clerici tornerà con The Voice Kids.

Quando iniziano i programmi di Rai Due

La data di inizio dei principali programmi di Rai Due:

9 settembre: I Fatti vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi; Ore 14 con Milo Infante; BellaMà di Pierluigi Diaco.

10 settembre: The Floor con Ciro Priello e Fabio Balsamo.

22 ottobre: Boss in Incognito con Max Giusti.

25 novembre: Raiduo condotto da Ale e Franz.

26 novembre: Belve di Francesca Fagnani.

Quando iniziano i programmi di Rai Tre

La data di inizio dei principali programmi di Rai Tre:

1 settembre: PresaDiretta con Riccardo Iacona.

9 settembre: Agorà con Roberto Inciocchi; Elisir con Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi; Geo di Sveva Sagramola.

11 settembre: Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli.

12 settembre: Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti.

28 settembre: TvTalk con Mia Ceran.

29 settembre: Monica Maggioni con In Mezz’ora.

20 ottobre: I viaggi di Kilimangiaro condotti da Camila Raznovich. Previsto l’inizio a ottobre anche per Farwest di Salvo Sottile, La confessione di Peter Gomez e Report.

Quando iniziano i programmi di Canale 5

La data di inizio dei principali programmi di Canale 5:

2 settembre: Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi; Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti; Concerto evento di Annalisa all’Arena di Verona.

9 settembre: Forum di Barbara Palombelli; Uomini e Donne di Maria De Filippi.

10 settembre: Temptation Island con Filippo Bisciglia.

14 settembre: Verissimo.

15 settembre: Amici di Maria De Filippi.

16 settembre: il Grande Fratello.

21 settembre: Tu si que vales.

23 settembre: Striscia la Notizia.

2 ottobre: La Talpa di Diletta Leotta.

23 ottobre: Io Canto generation.

Quando iniziano i programmi di Italia 1

La data di inizio dei principali programmi di Italia 1:

29 settembre: Le Iene con Max Angioni e Veronica Gentili.

Quando iniziano i programmi di Rete 4

La data di inizio dei principali programmi di Rete 4: