Rai e Mediaset, i 10 conduttori big silurati dalla tv: i nomi e i motivi

La7, Sky, Mediaset e la Rai hanno ufficializzato i palinsesti per la stagione autunno/inverno 2024/2025. Manca solo Discovery, che li presenterà a settembre anche se l’ossatura di quel che proporrà già c’è con pezzi da novanta da sfoderare: Crozza, Fazio, Amadeus, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez guideranno l’assalto per scardinare il duopolio della tv generalista che resiste da decenni. Si mormora che gli americani potrebbero avere un ultimo asso nella manica da mettere sul piatto e che potrebbe essere quello che porta al nome di Barbara d’Urso. Indiscrezioni e nulla più per il momento. La verità è che la conduttrice campana è per ora senza alcun programma. A farle compagnia ci sono altri 9 nomi big che sono stati ‘epurati’, ‘siluari’, o ‘ignorati’ e che non hanno trovato occupazione ‘stabile’ con uno show tutto loro.

I 10 conduttori big orfani di programmi tv