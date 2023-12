Rai e Mediaset, ‘bidonate’ 2024: gli show annunciati saltati e silurati

Le ‘bidonate‘ televisive del 2024 sono servite. Diversi programmi annunciati da Rai e Mediaset, alcuni anche di peso e riguardanti la prima serata delle ammiraglie, sono stati cancellati o fatti slittare ancor prima di vedere la luce. Così dei nomi importanti tra i conduttori sono rimasti a bocca asciutta.

Capitolo Mediaset: da anni a questa parte, durante la presentazione dei palinsesti, spunta il titolo La Talpa. Peccato però che non venga mai ufficializzato; è sempre tutto un dire “vedremo a inizio anno, in primavera potrebbe tornare in onda etc.” Puntualmente, però, non se ne fa nulla. Pure stavolta non c’è stata l’eccezione. La Talpa, per cui tra l’altro si era candidata per la conduzione Paola Perego, non sarà prodotta.

Non vedrà nemmeno la luce lo sbandierato Temptation Island Winter che sarebbe dovuto essere timonato da Filippo Bisciglia. Proprio il conduttore romano, qualche settimana fa, aveva dichiarato che il reality era stato confermato da Mediaset e che lui lo avrebbe timonato. Successivamente il progetto è stato cancellato. Motivo? Le riprese avrebbero dovuto svolgersi al caldo, in un resort sul Mar Rosso, in Egitto. Lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas ha fatto saltare tutto. Troppo pericoloso andare in quelle zone. Temptation, però, tornerà in onda a giugno/luglio 2024, con la classica edizione estiva.

E de “La Ruota della Fortuna” che fine ce n’è? Lo storica riproposizione del programma era stata annunciata come sorpresa natalizia da Pier Silvio Berlusconi. Nel palinsesto di Canale Cinque delle festività, però, per ora non c’è. Dunque niente ‘sorpresa natalizia’. Forse il ‘dono’ slitta verso Pasqua? Mistero. Chissà… Una nuvola di fumo ha avvolto pure “Tilt”, lo show di Enrico Papi, registrato ma in attesa di essere collocato da qualche parte su Italia 1. Stesso discorso vale per “La Pupa e il Secchione“. Prima o poi vedranno la luce? Anche in questo caso, chissà…

Anche in Rai si segnalano ‘smottamenti’. “Il prossimo anno, a gennaio 2024, arriverà Massimo Giletti”, aveva assicurato dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Il giornalista piemontese aveva confermato da Fiorello quanto detto da Sergio. Peccato che il grande ritorno del conduttore nella Tv di Stato pare che sia stato messo in stand by. I ben informati dicono che Giletti avrà sì un programma tutto suo, ma a partire da settembre 2024. Au revoir!

Anche The Apprentice di Flavio Briatore sarebbe stato messo in ‘ghiaccio. Dagospia ha scritto che la Rai ha deciso per uno stop improvviso. Avrebbe dovuto andare in onda nella primavera del 2024. Forse vedrà la luce la prossima stagione, o forse mai.

Tagliata la serata evento di “Citofonare Rai2” per ragioni di budget dovrà rinunciare alla serata evento. E pure il nuovo programma di Alessia Marcuzzi sembra che sia stato posto in ‘panchina’ a causa dei bassi ascolti di Boomerissima. Insomma, non si vuole rischiare un doppio flop.

Versante La7. Indiscrezioni ‘solide’ hanno parlato di Fedez conduttore nel preserale de “Il Milionario“ (remake del programma di Gerry Scotti). Pure questo progetto pare che si sia arenato.