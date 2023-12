Rai 2024, novità e tagli: chi resta e chi no. Colpo di scena su Giletti

Novità, tagli e slittamenti: la Rai si appresta ad accogliere il 2024 con diverse variazioni in palinsesto. A spiegare i piani della Tv di Stato in vista dell’anno che verrà è il quotidiano La Repubblica. La notizia più rumorosa riguarda Massimo Giletti: secondo quanto si legge sul giornale diretto da Maurizio Molinari, il ritorno dell’ex conduttore di Non è l’Arena è saltato. Un fulmine a ciel sereno visto che il rientro in Rai di Giletti pareva ormai cosa fatta. E invece sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto.

“La trattativa si sarebbe arenata”, scrive La Repubblica. Giletti non dovrebbe quindi andare in onda in questa stagione televisiva. Non tutto è perduto, però: pare che il giornalista tornerà protagonista nel servizio pubblico a partire da settembre, sempre a patto che una quadra venga trovata tra lo stesso conduttore e i vertici Rai.

Altra novità sarebbe il taglio di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo. Il talk fa bassi ascolti e il budget ad esso destinato sarebbe stato già tagliato del 30%. Nel 2024 la trasmissione potrebbe definitivamente essere archiviata, laddove si trovi un’alternativa da proporre. Confermato, invece, Farwest di Salvo Sottile, programma che avrebbe trovato il plauso dei piani alti di Viale Mazzini.

I nuovi titoli della Rai: fiction e programmi tv

Capitolo novità: sarebbero tre i titoli nuovi di zecca nel palinsesto di Rai Uno a inizio 2024, scrive sempre La Repubblica. Trattasi de La caduta del Duce che descrive la fase finale del Ventennio fascista, La rosa dell’Istria, tratto dal romanzo Chi ha paura dell’uomo nero? di Graziella Fiorentin, e una serie tv sulla vita e le opere di Goffredo Mameli, poeta e patriota italiano che si spense a soli 22 anni dopo aver composto il brano dell’inno nazionale italiano.

Nuovi titoli anche per Rai Due e Rai Tre. spazio a un nuovo programma condotto da Edoardo Sylos Labini, che, per quattro serate, presenterà diversi personaggi storici quali Mazzini, D’Annunzio, Marinetti e Guareschi. Inoltre, dopo la chiusura di Insider di Roberto Saviano, sarebbe in cantiere un settimanale sulla mafia.

Su Rai Tre ci dovrebbero essere alcuni grandi ritorni tra cui Che ci faccio qui di Domenico Iannaccone, trasmissione di inchieste in onda in prime time con sei puntate. Dovrebbe anche essere riproposto Presa diretta di Riccardo Iacona.