Rai, caos Unomattina: Ossini messo alla porta? Chi potrebbe sostituirlo

Che cosa accadrà a partire da settembre su Rai Uno per quanto riguarda UnoMattina? Fino ad oggi sembrava che i giochi fossero fatti. Massimiliano Ossini pareva confermatissimo per l’edizione 2022/2023 del contenitore del mattino della rete ammiraglia. Ma, a quanto pare, le cose potrebbero essere destinate a cambiare.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate in anteprima da Massimo Galanto di TvBlog, sembrerebbe infatti che una conduttrice in particolare sarebbe pronta a soffiare ad Ossini la conduzione. La più papabile sostituta del conduttore sarebbe a quanto pare nientepopodimeno che Roberta Capua, oggi impegnata alla conduzione di Estate in diretta.

Ma per quale motivo Massimiliano Ossini potrebbe perdere questa importante e imminente occasione lavorativa? La ragione, come spesso accade in questi casi, sarebbe da ricercarsi negli ascolti non proprio esaltanti di UnoMattina Estate, attualmente condotto proprio da Ossini insieme alla collega e giornalista del TG1 Maria Soave. In gioco, in ogni caso, ci sono anche altre dinamiche.

Prima di tutto, c’è il cambio alla direzione Intrattenimento del Day Time, oggi in mano non più ad Antonio Di Bella bensì a Simona Sala. In secondo luogo c’è il tema della conduzione di Linea Bianca, le cui registrazioni in contemporanea con UnoMattina potrebbero effettivamente costituire un problema.

In realtà, ad essere precisi, “Mamma Rai” già si era attivata per cercare di trovare una soluzione a quest’ultima questione. I vertici aziendali, infatti, starebbero cercando in tutti i modi di permettere ad Ossini di gestire il doppio impegno UnoMattina/Linea Verde. Questo perlomeno è quello che ha raccontato in conferenza stampa Simona Sala, che sul tema si è espressa con questi termini:

“Unomattina diventa una cosa completamente diversa. Forse è l’unica grande rivoluzione che avviene su Rai1, dove tutti gli altri prodotti sono consolidati e forte. Perché in realtà diventa un’ora cuscinetto, importante, fra le hard news del Tg1 e Storie Italiane. Per ora stiamo lavorando su durata e format. Quella fascia ha perso ascolto negli anni e va ristrutturata. Ne stiamo parlando con l’ad e con Monica Maggioni. Dovrebbe esserci una parte di hard news che finisce alle 9. Stiamo anche pensando alla conduzione e ne stiamo parlando anche con Massimiliano Ossini che però ha anche l’impegno di ‘Linea Bianca’. Quindi dobbiamo ragionarne ancora”.

L’appuntamento con la nuova edizione di UnoMattina è fissato per il prossimo 12 settembre a partire dalle ore 9.00. Per scoprire chi sarà al timone del programma, a quanto pare, bisognerà attendere ancora un po’. Non a caso, fra le altre cose, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai avvenuta ieri, il programma è stato inserito ma senza citare alcun conduttore. Un segnale, questo, che lascia per l’appunto intendere che per la conduzione della nuova edizione di UnoMattina la Rai si stia ancora prendendo del tempo per decidere.